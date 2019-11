Koks-Schwemme in Hamburg: Nach Rekordfunden: Fahnder warnt vor Bandenkriegen

2019 könnte zum Rekordjahr der Kokain-Funde in Hamburg werden! Bereits mehr als zehn Tonnen Koks seien bislang in Deutschland sichergestellt worden. Insgesamt wächst die Menge des in den großen deutschen Containerhäfen sichergestellten Rauschgifts rasant.

Wie der „NDR“ berichtet, habe es nach Angaben der Hamburger Zollfahndung schon 2017 ein Rekordjahr für Koks-Funde in Hamburg gegeben. 2019 könnte die damalige Zahl noch deutlich überschritten werden.

Dorgenhandel fördert Gewalt im Norden

Mit der steigenden Anzahl an Koks-Funden gehe laut des Bundeskriminalamtes (BKA) auch eine erhöhte Gewaltbereitschaft einher. Tötungsdelikte und Mordanschläge seien in diesem Zusammenhang ebenfalls häufiger geworden. Christian Hoppe, Kriminaldirektor beim BKA, sagte gegenüber dem „NDR", dass im Norden eine Zunahme an Bandenkriminalität und Revierkämpfen unter Dealern zu befürchten sei.

Kokain-Schmuggel: 2019 mehr als zehn Tonnen

Insgesamt hätten deutsche Sicherheitsbehörden nach Informationen des Rundfunksenders im laufenden Jahr schon mehr als zehn Tonnen Kokain sichergestellt. Allein in Hamburg seien schon zwei Großlieferungen abgefangen worden, die allein bereits zwei Drittel der gesamten beschlagnahmten Menge ausmachen würden. Zum Vergleich: 2014 wurden im gesamten Jahr 1,5 Tonnen Drogen sichergestellt.

Der Grund für die große Menge an Kokain in den deutschen Häfen sei die gesteigerte Produktion der Ware in Südamerika. Besonders beliebt bei Schmugglern sollen die Häfen in Hamburg und Bremerhaven sein. Zusätzlich würden professionelle Geldwäscher-Banden sich allein um das Waschen und den Rücktransport der Gelder nach Südamerika kümmern.

Nach Angaben des „NDR" arbeite das BKA aktuell an einer verbesserten Strategie im Kampf gegen den Drogenhandel. (mp)