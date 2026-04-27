Koks für 14 Millionen beschlagnahmt: Nächster Schlag gegen die Drogenmafia

In einem Container im Hamburger Hafen ist Kokain gefunden worden. Das Rauschgift hat einen Wert in Millionenhöhe. Erst kürzlich war es zu einem noch größeren Fund gekommen.

Im Hamburger Hafen sind in einem Container 690 Kilogramm Kokain mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von mehr als 14 Millionen Euro sichergestellt worden. Das Rauschgift wurde zwischen Holzpellets gefunden, wie das Zollfahndungsamt mitteilte.

Kürzlich wurde Kokain im Wert von rund 30 Millionen Euro sichergestellt

Der betroffene Container wurde demnach bereits Anfang April durchleuchtet, wobei Auffälligkeiten festgestellt wurden. Säcke mit Holzpellets aus Brasilien sollten nach Deutschland eingeführt werden. Zoll und Polizei stellten 690 Blöcke mit jeweils einem Kilogramm Kokain sicher. Kurz danach wurde ein 34 Jahre alter Inhaber der Empfängerfirma festgenommen.

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Im Hamburger Hafen wird immer wieder Kokain sichergestellt. Erst vor wenigen Wochen wurde geschmuggeltes Kokain im Wert von rund 30 Millionen Euro gefunden. (dpa/mp)