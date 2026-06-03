Kölner Dom nimmt jetzt Eintritt: Ein Vorbild für Hamburg?

Während im Kölner Dom bald Eintritt verlangt wird, bleibt der Hamburger „Michel” für Besucher kostenlos – Spende statt Zwang lautet die Devise. Allerdings ist nicht alles ohne Eintritt zu sehen.

Während Besucher im Kölner Dom künftig zwölf Euro Eintritt zahlen müssen, kann die Hamburger Hauptkirche St. Michaelis weiter kostenlos besichtigt werden. Lediglich für Besuche auf dem Turm und in der Krypta des „Michels” werde Eintritt verlangt, sagte Sprecherin Ines Lessing.

Eintritt nur für Turm und Krypta des „Michels”

Für die Kirche selbst gelte Eintritt frei. Daran werde sich absehbar auch nichts ändern. Allerdings werde am Kollektenbecken um eine Spende gebeten. Richtwert seien zwei Euro, die zum Erhalt des „Michels” verwendet werden. „Viele Besucher kommen der Bitte auch nach”, sagte Lessing.

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Für einen Besuch der Aussichtsplattform auf dem Turm des „Michels” müssen Erwachsene acht Euro zahlen, für die Krypta werden sechs Euro fällig. Das Kombiticket ist für zehn Euro zu haben.

In Köln sollen die zwölf Euro Eintritt nach Angaben des Domkapitels ab dem 1. Juli erhoben werden, um damit die gestiegenen Kosten für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb des Doms zu decken. Gottesdienstbesucher und Betende sind ausgenommen. (dpa/mp)