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Die Köhlbrandbrücke wird am Wochenende erneut gesperrt. (Archivbild)

Die Köhlbrandbrücke wird am Wochenende erneut gesperrt. (Archivbild) Foto: picture alliance / ABBfoto

Köhlbrandbrücke wieder dicht: Hamburger müssen Umwege fahren

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Autofahrer müssen sich erneut auf Einschränkungen rund um den Hafen einstellen. Die Köhlbrandbrücke wird am Wochenende komplett gesperrt.

Die Vollsperrung gilt von Freitagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr. Grund sind laut Polizei notwendige Sondierungs- und Wartungsarbeiten an der Brücke.

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Betroffen ist der Bereich zwischen Steinwerder und Waltershof. Während der Sperrung müssen Autofahrer auf ausgeschilderte Umleitungen ausweichen. Die Polizei rechnet insbesondere rund um den Hafen mit Verkehrsbehinderungen. (rei)

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