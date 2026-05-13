Köhlbrandbrücke wieder dicht: Hamburger müssen Umwege fahren

Autofahrer müssen sich erneut auf Einschränkungen rund um den Hafen einstellen. Die Köhlbrandbrücke wird am Wochenende komplett gesperrt.

Die Vollsperrung gilt von Freitagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr. Grund sind laut Polizei notwendige Sondierungs- und Wartungsarbeiten an der Brücke.

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Betroffen ist der Bereich zwischen Steinwerder und Waltershof. Während der Sperrung müssen Autofahrer auf ausgeschilderte Umleitungen ausweichen. Die Polizei rechnet insbesondere rund um den Hafen mit Verkehrsbehinderungen. (rei)