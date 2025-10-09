Köhlbrandbrücke das ganze Wochenende dicht – Polizei warnt vor Staus

Achtung Autofahrer: Die Köhlbrandbrücke wird wegen Brückensanierungsarbeiten voll gesperrt. Zu erwarten sind erhebliche Einschränkungen im Verkehr, warnt die Polizei.

Am kommenden Wochenende wird mit Staus zu rechnen sein. Die Sperrung der Köhlbrandbrücke beginnt am Freitag um 22 Uhr und endet am Montagfrüh um 5 Uhr. Grund dafür sind planmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten, für die eine Sperrung des Bauwerks erforderlich ist. Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Dennoch wird mit Einschränkungen im Verkehr gerechnet.

Hamburger Wahrzeichen – und trotzdem oft gesperrt

Die Sperrung am Wochenende ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Jahr: Für die immer wieder notwendigen Reparaturen muss die Brücke 2026 sechsmal für ein komplettes Wochenende gesperrt werden. Besonders hart trifft es Pendler im Mai: Gleich zwei Sperrungen liegen an aufeinanderfolgenden Wochenenden, vom 15. bis 18. Mai und vom 22. bis 25. Mai.

Die 1974 eröffnete Köhlbrandbrücke feierte im September 2024 ihr 50-jähriges Bestehen und kommt langsam an ihr Ende. Um die marode Brücke zu schonen, wurde im April 2025 eine durchgehende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h eingeführt. Seit 2012 gilt auf der Brücke ein Überholverbot und seit 2019 müssen Lastwagen einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Täglich wird die Köhlbrandbrücke von rund 34.000 Fahrzeugen genutzt, darunter 12.700 Lastwagen.