Steffen Henssler bei der Präsentation seines neuen Buches. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

paid„Rolle der Frau hat sich verändert“: Henssler über alte Rezepte und schnelle Nummern

Seit einem Vierteljahrhundert im Geschäft, mit diversen TV-Shows auf dem Buckel und mehreren eigenen Restaurants in Hamburg ist Steffen Henssler gerade dabei, sein zehntes Buch „Hensslers schnelle Nummer – morgens, mittags, abends“ zu veröffentlichen. Und das in einer Zeit, in der Soziale Medien zur Hauptquelle für die Rezeptesuche geworden sind und junge Menschen lieber dem nächsten Trend-Gericht hinterherjagen, als sich lange mit klassischen Koch-Techniken zu beschäftigen. Im MOPO-Interview verrät der TV-Koch, wo er noch eine Zielgruppe für seine Bücher sieht, warum er keine Trend-Rezepte nachkocht – und seine drei Tipps für gute, schnelle Küche.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

