Mehr Shopping am Sonntag: Hier sollen die Regeln gelockert werden

Mehr Shoppen am Sonntag: Die Koalition aus SPD, CDU und FDP im Bezirk Hamburg-Nord will die Regeln für die verkaufsoffenen Sonntage lockern. Davon sollen vor allem kleine Läden und Interessengemeinschaften profitieren, denn bisher nutzen fast nur Einkaufszentren die lukrativen zusätzlichen Verkaufstage.

An vier Sonntagen im Jahr dürfen die Läden in Hamburg ihre Türen öffnen. Das Einholen der dafür notwendigen Genehmigungen ist jedoch komplex, weshalb meist nur größere Einkaufszentren an den verkaufsoffenen Sonntagen teilnehmen. Die Koalition in Hamburg-Nord will die Regeln nun lockern und vor allem kleine Läden mit einem Fonds finanziell unterstützen.

Für das Jahr 2026 soll ein Fonds in Höhe von 30.000 Euro durch das Bezirksamt eingerichtet werden – Geld für Interessengemeinschaften oder andere Zusammenschlüsse von Geschäftsleuten, mit dem die Ladeninhaber ein Veranstaltungskonzept oder Marketingmaßnahmen entwickeln können. Darüber hinaus sollen die Hürden für eine Teilnahme am verkaufsoffenen Sonntag verringert werden.

Hamburg-Nord: Verkaufsoffener Sonntag wird gelockert

„Mit unserem Antrag setzen wir uns dafür ein, dass der lokale Einzelhandel von bestehenden Veranstaltungen wie Straßenfesten profitieren kann, auch wenn er sie nicht selbst organisiert hat“, sagt Jara Jovanović, Sprecherin der SPD-Fraktion Nord im Wirtschaftsausschuss.

Eva Braje von der FDP schlägt vor: „Das Modell der ‚Themensonntage‘ sollte grundsätzlich überarbeitet oder abgeschafft werden. Stattdessen könnte der Senat – ähnlich wie in Berlin – die verkaufsoffenen Sonntage grundsätzlich auf Tage legen, an denen in Hamburg ohnehin ein Großereignis stattfindet, beispielsweise eine Handelsmesse oder der Hafengeburtstag, ohne zusätzliches Genehmigungserfordernis der Verkaufsstellen.“ Bis das geschafft sei, unterstütze man den Einzelhandel mit anderen Maßnahmen.

Die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in Hamburg sind der 28. September und der 2. November 2025.