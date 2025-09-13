„Knallhart!“: So erlebt TV-Köchin Zora Klipp den neuen Alltag mit Baby

TV-Köchin Zora Klipp im Baby-Glück: Vor rund sieben Wochen ist sie das erste Mal Mutter geworden. Statt langer Drehs und Schichten in der Restaurant-Küche genießt sie nun erst mal ihre Elternzeit. Doch auch sie hat anfangs mit Schlafmangel und Baby-Chaos zu kämpfen. Der MOPO hat die 35-Jährige verraten, wie sie diese besondere und herausfordernde Zeit mit ihrem Sohn erlebt – und gibt Tipps für andere junge Eltern mit Neugeborenem.

Sie liebt die Arbeit vor der Kamera und in ihren Restaurants – doch nun schaltet Zora Klipp erst mal einen Gang runter. Ende Juli hat Hamburgs Gute-Laune-Köchin ihren Sohn zur Welt gebracht. Wie erlebt sie diese spannende Zeit? „Mir geht es inzwischen richtig gut mit meinem neuen Alltag“, sagt sie zur MOPO. „Der Anfang ist wirklich knallhart und man kann sich vorher kaum vorstellen, wie eine Geburt nicht nur den ganzen Alltag sondern auch den Körper und den Geist durcheinanderbringt. Jetzt haben wir mittlerweile aber einen kleinen Anfang von einer Tagesroutine und es macht mir wirklich viel Freude mit dem Kleinen.“

TV-Köchin Zora Klipp: „Der Anfang mit Baby ist wirklich knallhart!“

Um den Tag trotz Baby-Chaos zu strukturieren, helfe es ihr sehr, eine Ausbildung in der Küche gemacht zu haben: „Vorausschauendes Arbeiten ist da ja an der Tagesordnung. So habe ich zum Beispiel sonntagabends immer schon mal Bircher Müsli für die nächsten drei bis vier Tage vorbereitet. Wir kochen abends immer eine Portion mehr, dass ich auch direkt schon Mittagessen habe. Ich gehe immer abends duschen, wenn mein Mann mit dem Kleinen noch eine Runde dreht. Somit hat man da schon mal eine Sorge weniger und startet geduscht und mit Frühstück im Kühlschrank in den Tag. Das ist mir persönlich super wichtig.“

Und auch die teils durchwachten Nächte nimmt sie gelassen: „Was den Schlafentzug angeht, ist mein Tipp: Akzeptanz. Es gehört einfach dazu und ist wirklich nur vorübergehend. Am besten nimmt man sich tagsüber nicht zu viel vor und versucht sich nicht zu stressen“, so Klipp zur MOPO.

Das könnte Sie auch interessieren: „Lebenswerk aufgeben“: Beliebtes Restaurant muss schließen – Inhaber enttäuscht

Am 1. Oktober erscheint Zora Klipps neues Kochbuch: In „Hej!“ (34 Euro, Brandstätter Verlag) dreht sich alles um die schwedische Küche. Schon jetzt können Fans es vorbestellen. Klipp ist die Inhaberin der „Weidenkantine“ (Eimsbüttel und Ottensen) und des „Blattgold“ (Sternschanze) – und auch aus Fernsehshows wie „DAS! schmeckt“ (NDR) und „Die Küchenschlacht“ (ZDF) bekannt.