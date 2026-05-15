Knall-Winter, kaputte Straßen: Was wurde aus Hamburgs Schlagloch-Offensive?

Ein Rumpeln, ein Knall – und der Reifen ist hin. Der ungewöhnlich harte Winter mit Frost, Schneefall und Streusalz hatte die Straßen der Hansestadt in wahre Buckelpisten verwandelt. Der Senat kündigte daraufhin im Februar ein neues Vorgehen an und stellte Geld für die Reparatur bereit. Was ist daraus geworden?

Die starken Wechsel zwischen Frost- und Tauwetter sorgten Anfang des Jahres für etliche Schlaglöcher in Hamburg. Ende Januar waren dazu mehr als 300 Meldungen auf dem städtischen Meldeportal „Melde Michel“ aktiv, mehrere Straßen mussten kurzzeitig gesperrt werden. Im Februar beschloss der rot-grüne Senat deshalb ein beschleunigtes, gebündeltes Vorgehen, um die Schäden zu beseitigen.

Hamburg beschleunigte Reparatur von Schlaglöchern

Reparatur-Aufträge sollten nicht mehr einzeln, sondern für ganze Straßenzüge oder Bezirke gebündelt werden. Denn sonst ist je nach Art der Straße der Bezirk oder das Land Hamburg zuständig. Um die Offensive zu finanzieren, wurde die Auftragssumme auf 100.000 Euro verdoppelt. Zudem sollte vorrangig Heiß-, statt Kaltasphalt genutzt werden.

Die Behringstraße in Ottensen musste aufgrund der großen Schlaglöcher teilweise abgesperrt werden.FLORIAN QUANDT

Bei Kaltasphalt wird ein fertiges Mischgut ohne Erhitzen direkt in das Schlagloch reingekippt und festgestampft. Oft hält die Reparatur allerdings nur bis zum nächsten Frühjahr. Bei Heißasphalt wird der Asphalt auf bis zu 170 Grad erhitzt. Der Bereich muss anschließend auskühlen, weswegen die Fahrbahn nicht sofort wieder befahrbar ist – dafür ist die Reparatur auf eine längerfristige Haltbarkeit ausgelegt.

So viele Reparaturen wurden in zwei Bezirken gebündelt

Dieses Verfahren habe sich grundsätzlich bewährt, bestätigt jetzt ein Sprecher des Bezirks Hamburg-Mitte. Die Bündelung von Aufträgen erleichtere die Vergabe deutlich. Zunächst hatte der NDR berichtet.

So wurden allein in Hamburg-Mitte bislang 48 Aufträge auf Hauptverkehrsstraßen und 62 Aufträge auf Bezirksstraßen gebündelt. Das betrifft laut dem Sprecher zum Beispiel die Amsinckstraße in Hammerbrook stadtein- und -auswärts sowie Teile des Rotenbrückenweges in Billstedt.

In Altona wurden laut einem Sprecher bislang 16 Aufträge zur Schlagloch-Beseitigung gebündelt, darunter auf der Luruper Hauptstraße, die ganz besonders unter dem harten Winter gelitten hatte. Ab dem 27. Juli bis zum 21. August wird die Luruper Hauptstraße zwischen Wilsdorferallee und Landesgrenze dann grundsaniert. Das geht aus einer Schriftlichen Kleinen Anfrage des SPD-Abgeordneten Frank Schmitt hervor. Demnach soll für die Zeit der Bauarbeiten eine Einbahnstraße stadtauswärts eingerichtet werden. Der Busverkehr stadteinwärts soll umgeleitet werden.

Verkehrsbehörde stellte Millionen für Straßensanierung bereit

Währenddessen läuft die Reparatur von Schlaglöchern weiter, einige sind auch während der Sommerferien geplant. Auch in den anderen Bezirken wurden dazu Aufträge gebündelt. Die Verkehrsbehörde hatte Anfang Mai noch einmal 39 Millionen Euro bereitgestellt, davon sollen 30 Millionen in die Straßensanierung fließen: Zwei Drittel für die Instandsetzung der Fahrbahnen an Hauptverkehrsstraßen und ein Drittel für die Beseitigung von Schlaglöchern und anderen Winterschäden.