Klimawende hinter Gittern: Hamburgs Knackis heizen jetzt mit Wärmepumpe

Die Justizvollzugsanstalt Billwerder heizt jetzt klimafreundlich: Drei Wärmepumpen versorgen das Gefängnis künftig mit rund 70 Prozent erneuerbarer Wärme. Die neue Anlage wurde am Donnerstag offiziell in Betrieb genommen – mit dabei waren Umweltsenatorin Katharina Fegebank und Justizsenatorin Anna Gallina.

Umweltsenatorin Katharina Fegebank erklärte: „Die Inbetriebnahme der neuen Wärmeversorgungsanlage für die JVA Billwerder zeigt, dass die Wärmepumpentechnik nicht nur im Neubau, sondern auch in Bestandsgebäuden und selbst an komplexen Standorten wie einer JVA ausgereift und einsatzfähig ist.“

Justizsenatorin Anna Gallina ergänzte: „Wir stellen die JVA Billwerder inklusive der Teilanstalt für Frauen jetzt auf klimafreundliche Wärmeversorgung um. Das entspricht praktisch einem ganzen Dorf, rund 750 Gefangene leben hier und es gibt mehrere Werkbetriebe.“

Wärmepumpen versorgen JVA Billwerder

HEnW KommunalEnergie (HKE), eine Tochter der Hamburger Energiewerke, hat das Wärmepumpen-System im Auftrag des städtischen Unternehmens Sprinkenhof installiert. Auf dem Dach der JVA soll außerdem eine Photovoltaikanlage entstehen, die ebenfalls von der HKE betrieben wird.

Die Anlage arbeitet in einem sogenannten Kaskadensystem: Zwei Pumpen gewinnen Wärme aus der Luft auch bei niedrigen Temperaturen, eine dritte toppt auf. Gemeinsam wandeln sie die Luftwärme in zwei Stufen zu Wärme mit 70 Grad Celsius für die Beheizung und Warmwasserbereitung um.

Die Anlage soll den Strom besonders effizient nutzen – aus einer Kilowattstunde Strom entstehen den Angaben zufolge drei Kilowattstunden Wärme. Ein neues Blockheizkraftwerk ergänzt das System. Für besonders kalte Tage stehen weiterhin Spitzenlastkessel bereit. Die Leitungen für eine spätere Erweiterung mit zusätzlichen Wärmepumpen sind bereits vorbereitet. (tst)