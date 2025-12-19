Klimaentscheid, Olympia und ganz viel Zuversicht: Hier „N Klub – Die Show“ anschauen

Berührende Geschichten und ganz viel Mut: Der „N Klub“, Hamburgs bekanntes Nachhaltigkeitsnetzwerk, feiert den Jahresausklang als Web-Show im Dialoghaus Hamburg. Gast bei „N Klub – Die Show“ ist unter anderem Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne), die mit Initiator Lars Meier über die Folgen des Zukunftsentscheids und die Bedeutung Olympischer Spiele für Hamburg spricht.

Mit dem Zukunftsentscheid hätten die Hamburgerinnen und Hamburger „eine bewusste und mutige Zielsetzung getroffen“, sagt Justizsenatorin Gallina. Das bringe Demut vor der Aufgabe, aber vor allem große Freude. „Jetzt geht es darum, schneller zu werden und zu zeigen: Klimaschutz gelingt, Schritt für Schritt, überall in der Stadt.“

Hamburgs Bewerbung auf Olympische Spiele in der Stadt bewertet Gallina im Gespräch mit Lars Meier positiv: Die Spiele „können ein verbindendes Element sein und nachhaltige Stadtentwicklung positiv verstärken.“ Entscheidend sei, darüber offen mit der Stadt zu diskutieren – und gemeinsam zu entscheiden, „welchen Weg wir gehen wollen“, so Gallina.

„N Klub – Die Show“: Diese Initiativen stellen sich vor

Schauspielerin und Nachhaltigkeitsaktivistin Andrea Gerhard leitet die Zuschauer durch die Jahresausgabe und das Format „100 Sekunden“. Darin stellen vier nachhaltige Initiativen ihre Arbeit vor.

Dieses Mal dabei sind: „Alles in Ordnung“, ein inklusiver Begegnungsort in Hamburg, der Barrieren abbaut und durch Perspektivwechsel, Austausch und praktische Erfahrungen Inklusion erlebbar macht.

„Mutiva“, ein gemeinnütziges Sozialunternehmen, das sich primär an Frauen richtet, die psychische Gewalt in Beziehungen erleben, und sich für mentale Gesundheit, Empowerment und niedrigschwellige Unterstützungs- und Dialogformate einsetzt.

„Tower People“, eine Initiative unter dem Motto „Elbtower für alle“, die sich dafür einsetzt, den Elbtower als offenen Ort für gesellschaftlichen Dialog, Nachhaltigkeit und gemeinschaftliche Nutzung neu zu denken.

Und „Klima vor Acht“, eine gemeinnützige Initiative, die wissenschaftlich fundierte Klima-Berichterstattung einem breiten Publikum zugänglich machen möchte und sich für verständliche Klimainformationen im öffentlichen Raum einsetzt.

Der Haspa-Nachhaltigkeitspreis 2025 geht an den „Blauen Rettungsstern“, eine Initiative, die sich für bessere Erste-Hilfe-Kompetenz einsetzt.

Der Haspa-Nachhaltigkeitspreis 2024 ging an den „Blauen Rettungsstern“. Gute Leude Fabrik Der Haspa-Nachhaltigkeitspreis 2024 ging an den „Blauen Rettungsstern“.

Dialoghaus-Chefin spricht über bewegendes Jahr

Im Abschlussgespräch spricht Svenja Weber als Geschäftsführerin über das bewegte Jahr des Dialoghauses in der Speicherstadt. Beim „Dialog im Dunkeln“ können Besucherinnen und Besucher erleben, wie es ist, sich als Mensch mit Sehbehinderung durch die Welt zu bewegen. Doch mit der Corona-Krise geriet das Dialoghaus in finanzielle Schwierigkeiten, kann nun aber mithilfe der Stadt an einen neuen Standort ziehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Liebling, ich habe den Zebrastreifen geschrumpft – genial oder Quatsch?

„Ich glaube fest daran, dass wir alles, was wir brauchen, schon haben“, sagte Svenja Weber in ihrer Botschaft zum Jahresende. „Wir müssen es nur zusammenbringen. Wenn Menschen sich hier begegnen und Unsicherheiten verschwinden, entsteht genau die gesellschaftliche Kraft, die wir für eine inklusive Zukunft brauchen.“

Mit positiver Energie, berührenden Geschichten und konkreten Ideen lädt die Show dazu ein, gemeinsam in ein neues Jahr voller Möglichkeiten zu starten. Die komplette Show ist auf YouTube (hier) ab dem 19. Dezember abrufbar.