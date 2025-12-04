Kleintransporter brennt vor Asylunterkunft – war es Brandstiftung?

Feuer vor der Flüchtlingsunterkunft in Billbrook: An der Kreuzung Liebigstraße/Berzeliusstraße ist in der Nacht zu Donnerstag ein Kleintransporter in Brand geraten. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Das Feuer war um 00:20 Uhr gemeldet worden. Nach Eintreffen der Feuerwehr war es schnell gelöscht. Dennoch kam es an dem Fahrzeug eines Mietwagenverleihs zu einem Totalschaden.

Warum das Fahrzeug, das auf einem Parkstreifen vor der Asylunterkunft stand, in Brand geraten ist, ist noch unklar. Brandermittler der Polizei wurden beauftragt, die Ursache zu klären. Es wurde ein Kunststoffkanister mit einer Flüssigkeit gefunden. Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen. (mp)