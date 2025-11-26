„Kleines Wunder“: Beliebte Hamburger Moderatorin ist schwanger

Radio-Hamburg-Moderatorin Alicia Alvarez (31) ist im Babyglück: In der Sendung verkündete sie am Dienstagmorgen live, dass sie schwanger ist. Auf Instagram schrieb sie dazu: „Dir gehört mein Herz. Du bist jetzt schon die Liebe meines Lebens.“

Was für ein emotionaler Moment im Radio-Hamburg-Studio! Um 7.17 Uhr verkündete Alvarez: „Ich werde Mama!“ Das Baby erwartet sie gemeinsam mit ihrem Freund Lennart im März 2026. „Für mich geht ein riesiger Wunsch in Erfüllung. Ich freue mich so sehr auf unser kleines Wunder – und bin unglaublich dankbar für all die Liebe und Unterstützung hier im Sender“, sagt die 31-Jährige.

Bis Alvarez in den Mutterschutz und die anschließende Babypause geht, wird sie weiter die Radio-Hamburg-Morningshow „Guten Morgen Hamburg“ gemeinsam mit John Ment moderieren. Danach übernimmt ihre Kollegin und beste Freundin Lea Kruse. Kruse ist bereits in der Samstag-Vormittagssendung „Die Zwei bis drei“ zu hören.

Moderator John Ment freut sich über die Schwangerschaft seiner Kollegin. Er sagt: „Alicia wird eine großartige Mama – und bis dahin rocken wir gemeinsam jeden Morgen weiter die Stadt wach. Wir freuen uns schon jetzt auf den Nachwuchs in der Radio-Hamburg-Familie!“

Hunderte Reaktionen auf Instagram – „das größte Glück auf Erden“

Auch auf Instagram zeigen Fans und Freunde große Begeisterung – inzwischen gibt es Hunderte Kommentare. Kollegin und Freundin Lea Kruse schreibt: „Die besten News 2025, ich heule schon beim Kommentieren, kann’s kaum erwarten, Baby Alvarez zu sehen.“ Ein Nutzer dazu: „OMG, ich gratuliere dir von ganzem Herzen! Du wirst sehen, es ist das größte Glück auf Erden.“ Kaum ein Auge scheint da trocken geblieben zu sein.