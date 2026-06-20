Der anderthalbjährige Leo ist durch eine seltene Krankheit stark eingeschränkt. Ein Spendenaufruf soll der Familie helfen.

Spendenaufruf für einen „kleinen Kämpfer“: Der anderthalbjährige Leo kam mit einer seltenen Krankheit auf die Welt. Seine Entwicklung ist durch die Erkrankung stark eingeschränkt – was seine Eltern vor große Herausforderungen stellt. Eine Spendenaktion soll der Hamburger Familie unter die Arme greifen.

Leukodystrophie heißt die Erkrankung, die das Leben des kleinen Leo und seiner Eltern Laura und Lars Müller bestimmt. Leukodystrophien sind seltene und häufig vererbbare genetische Stoffwechselstörungen, die das zentrale Nervensystem schädigen – „eine Nervenkrankheit“, wie Vater Lars im Gespräch erklärt. Dabei wird die weiße Hirnsubstanz angegriffen, wodurch wichtige Fähigkeiten wie Laufen, Hören und Sprechen schrittweise verloren gehen können.

Leo durch Erkrankung stark eingeschränkt

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Auch Leo ist durch die Krankheit stark in seiner Entwicklung eingeschränkt: Aktuell könne er weder laufen noch krabbeln. Selbst den Kopf aufrechtzuhalten, sei schwer, so der 32-jährige Vater.

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Mutter Laura ist ebenfalls von der Krankheit betroffen. „Wir wussten nicht, dass das auch Auswirkungen auf das Kind hat“, erklärt Lars. Zu Beginn der Schwangerschaft sei man davon ausgegangen, dass Leo die Krankheit nicht geerbt hat. Erst später in der Schwangerschaft kam der positive Test.

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Alltägliche Herausforderungen und finanzielle Belastungen

Anderthalb Jahre später prägt die Erkrankung den Alltag der jungen Familie aus Langenhorn: Wegen ihrer Gehbeschwerden seien für die 31-jährige Laura Müller selbst alltägliche Aufgaben eine Herausforderung, steht es im Spendenaufruf.

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„Das Tragen des Kleinen, der Umgang mit Hilfsmitteln und der Alltag sind dadurch eine große Herausforderung“, heißt es dort. Zudem könne sie derzeit nicht arbeiten, da sie sich um Arzttermine, Therapien und die Betreuung ihres Sohnes kümmere. Das bringe zusätzliche finanzielle Belastungen mit sich.

Spenden für behindertengerechtes Familienauto

Um die Familie zu unterstützen, hat Leos Oma vor wenigen Tagen den Spendenaufruf ins Leben gerufen. Ziel sind 12.000 Euro. Mit dem Geld soll unter anderem ein größeres Auto angeschafft werden, damit Leos behindertengerechter Buggy, Reha-Hilfsmittel und weitere notwendige Ausstattung transportiert werden können.

Auch die Wohnung müsse an die Bedürfnisse des Jungen angepasst werden, sagt Lars Müller. Geplant seien unter anderem Umbauten, damit ein Pflegebett, ein Reha-Stuhl und eine Reha-Badewanne ausreichend Platz finden.

Jede Spende würde somit helfen, Leo „ein möglichst gutes, sicheres und würdevolles Leben zu ermöglichen“. „Von Herzen danken wir jedem Menschen, der uns auf diesem Weg unterstützt.“