Riesen-Ansturm und besonderes Geschenk: So lief die Jubiläums-Sause im Kultimbiss

Zum 40-jährigen Bestehen hatte die „Kleine Pause“ auf St. Pauli am Samstag zu Currywurst, Pommes und Getränken eingeladen. „Es war rappelvoll“, freut sich Mitinhaberin Sabine Clorius im Gespräch mit der MOPO. Von den St. Pauli-Ultras gab’s noch eine besondere Überraschung.

Von 12 bis 24 Uhr strömten die Gäste am Samstag zum Kultimbiss, um ihn gebührend zu feiern – und sich eine kostenlose Portion Pommes, eine Wurst oder Freigetränke abzuholen. „Es war eine großartige Stimmung und ununterbrochen zu tun“, sagt Sabine Clorius, die den Laden gemeinsam mit ihrem Mann Torsten führt. Auch viele Stammgäste seien gekommen, selbst die, die inzwischen nicht mehr im direkten Umkreis wohnen.

Vor dem Laden hatten sich auch einige St.-Pauli-Ultras versammelt und den Inhabern – beide Dauerkartenbesitzer – ein Trikot mit der „Kleinen Pause“ als Schriftzug überreicht. „Das war auch ganz toll, aber im Grunde haben uns alle beschenkt, indem sie gekommen sind“, sagt Clorius. „Es war so schön, alle wiederzusehen.“

„Kleine Pause“: Kult-Imbiss feiert 40. Jubiläum

Wer wollte, konnte für einen guten Zweck spenden – für den „Wünschewagen“ des ASB, der schwer kranken Menschen letzte Wünsche erfüllt. Zwei Spendentöpfe hatten die Inhaber dafür aufgestellt. „Beide sind bis oben voll und nicht nur mit Münzen“, freut sich Clorius.

Sabine (l.)und Katrin Clorius (r.) vor der „Kleinen Pause“ auf St. Pauli – seit Jahrzehnten prägen sie den Kult-Imbiss mit klarer Kante und Kiez-Charme (Archivbild). Marius Röer Sabine (l.)und Katrin Clorius (r.) vor der „Kleinen Pause“ auf St. Pauli – seit Jahrzehnten prägen sie den Kult-Imbiss mit klarer Kante und Kiez-Charme (Archivbild).

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Wie viel genau zusammengekommen ist oder wie viele Liter Bier über den Tresen gingen, kann Clorius am Sonntagvormittag aber noch nicht sagen. „Wir sind erst mal dabei, uns zu sortieren.“ Denn auch an diesem Tag steht Sabine Clorius wieder pünktlich ab 9 Uhr in der „Kleinen Pause“. „Das ist einfach unser Leben.“