„Wo ist das Rezept geblieben, von den Plätzchen, die wir lieben?“ – eine Zeile, und schon summen Kinder wie Erwachsene „In der Weihnachtsbäckerei“. Seit fast 40 Jahren gehört der Hit des Hamburger Liedermachers Rolf Zuckowski zur Adventszeit wie Lichterketten und Lebkuchen. Die MOPO hat mit ihm darüber gesprochen, ob er selbst überhaupt backt, wie der Kultsong entstand – und welchen Anteil er an der finanziellen Sicherheit seiner Familie hatte.





