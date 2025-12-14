mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Rolf Zuckowski

Der Hamburger Musiker und Komponist Rolf Zuckowski schrieb den Hit „In der Weihnachtsbäckerei“. Foto: picture alliance / dpa | Jens Kalaene

paidMega-Hit „Weihnachtsbäckerei“: Zuckowski räumt finanzielles „Missverständnis“ auf

kommentar icon
arrow down

„Wo ist das Rezept geblieben, von den Plätzchen, die wir lieben?“ – eine Zeile, und schon summen Kinder wie Erwachsene „In der Weihnachtsbäckerei“. Seit fast 40 Jahren gehört der Hit des Hamburger Liedermachers Rolf Zuckowski zur Adventszeit wie Lichterketten und Lebkuchen. Die MOPO hat mit ihm darüber gesprochen, ob er selbst überhaupt backt, wie der Kultsong entstand – und welchen Anteil er an der finanziellen Sicherheit seiner Familie hatte.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test