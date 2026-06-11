Die Stadt Hamburg und die Reederei MSC wollen die Kleinaktionäre der HHLA loswerden. Wie das klappen soll.

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hält am Donnerstagvormittag online die ordentliche Hauptversammlung ab. Erwartet wird, dass die Stadt Hamburg und die Schweizer Containerreederei MSC die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen hinausdrängen.

Nach Abschluss des sogenannten Squeeze-outs, der mit Eintrag in das Handelsregister wirksam wird, sollen die Aktionäre eine Abfindung von rund 21 Euro je Aktie erhalten.

Hamburger Hafen: MSC-Deal steckt dahinter

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Die Stadt und die Mediterranean Shipping Company (MSC) halten über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen HHLA-Aktien. Ein solcher Anteil war nötig, um den Ausschluss der Minderheitsaktionäre überhaupt beschließen zu können.

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2023 hatte MSC über eine Tochtergesellschaft angeboten, den Aktionären 16,75 Euro je Aktie zu zahlen. Die nun angekündigte Abfindung fällt um mehr als ein Viertel höher aus. (dpa/mp)