Klebefolie macht die Darstellung auf der Windschutzscheibe möglich.

Foto: Imago

  • Hausbruch/Norderstedt

Klebefolie ersetzt den Bildschirm? So arbeitet Tesa am Auto der Zukunft

Wer sich eine Rolle Tesafilm kauft, benutzt sie meist für triviale Zwecke wie zum Basteln. Aber Tesa ist mit seinen Klebefolien längst in der Zukunft angekommen und produziert bis zu 130 verschiedene hauchdünne Filme für E-Autos und an die 70 für das Innenleben von Smartphones. Jetzt hat das Unternehmen mit Sitz in Hausbruch und Norderstedt eine wegweisende Kooperation geschlossen. Das Ziel: Klebefolie soll die Bildschirme im Cockpit des Autos zum Teil ersetzen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

