Klarstellung zu Artikel „Meine Tochter wurde mit Drogen vergiftet“

Am 23. August veröffentlichte die MOPO den Artikel „Vor Hamburger Schule verschenkt: „Meine Tochter wurde mit Drogen vergiftet““. Der Artikel beschreibt ein angeblich neues Phänomen, wonach Dealer in St. Georg gezielt Drogen gratis an Minderjährige abgeben, um diese „anzufixen“. Am 25. August haben wir Kenntnis erlangt, dass der Artikel erhebliche inhaltliche Schwächen aufweist.

Daher haben wir den Artikel am 25. August umgehend aus dem Netz genommen. Nach einer internen Untersuchung stellen wir nun fest, dass die Darstellung im Artikel in erheblichem Maße gegen unsere journalistischen Standards verstößt. Der Artikel hätte in dieser Form nicht erscheinen dürfen. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Zudem stellen wir fest, dass die Polizei Hamburg nach eigener Darstellung keinerlei Kenntnis des beschriebenen Phänomens hat.

Die Chefredaktion