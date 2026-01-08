Kitas appellieren an Eltern: Lasst eure Kinder Zuhause!

Die Schulen haben schon die Segel gestreckt und die Behörde hat schneefrei angeordnet. Jetzt melden auch die Elbkinder-Kitas, dass die Betreuung am Freitag wegen des erwarteten Winter-Extrems eingeschränkt wird – und appellieren an Eltern, ihre Kinder zuhause zu lassen.

„Wir rechnen damit, dass viele unserer Mitarbeitenden wegen Schnee und Eis morgen ihre Arbeit nicht erreichen können und unsere Kitas deshalb nicht wie gewohnt für Sie da sein können“, heißt es in einer Info des Kita-Trägers „Elbkinder“ an Eltern am frühen Donnerstagnachmittag.

Schnee-Chaos in Hamburg: Das müssen Eltern jetzt bedenken

Eltern werden darum gebeten, ihre Kinder zuhause zu lassen. Falls die Kinder in die Notbetreuung gehen, sollen Brot-Boxen nicht nur fürs Frühstück, sondern auch fürs Mittagessen mitgegeben werden – denn vielleicht kommen die Essenslieferanten nicht durch.

Und wie geht es in der kommenden Woche weiter? Darüber will der Kita-Träger mit 170 Kitas in Hamburg am Freitag informieren.