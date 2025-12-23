Kirchen-Knigge: Was darf man im Gottesdienst – und womit blamiert man sich?

Heiligabend steht vor der Tür – und damit der Tag im Jahr, an dem in den Gotteshäusern dieser Stadt der größte Andrang herrscht. Für viele Hamburger ist dies der einzige Kirchenbesuch im Jahr. Einige sind deshalb unsicher. Wie verhält man sich während des Weihnachtsgottesdienstes, um nicht unangenehm aufzufallen? Darf man während des Gottesdienstes klatschen? Selfies machen? Und wie viel Geld sollte man in die Kollekte werfen? Katharina Gralla, Pastorin in der Bischofskanzlei, verrät, was sich in der Kirche gehört – und was nicht.

Kirchen-Knigge: Was sollte man beim Kirchgang anziehen?

„In der Kirche gibt es keine feste Kleiderordnung. Sie ziehen sich so an, als würden Sie einen guten Freund zum Geburtstag besuchen.“

Ist es schlimm, wenn man zu spät zum Gottesdienst kommt?

„Zu spät kommen, ist nicht schön. Wenn es passiert, lässt man sich leise in einer der hinteren Reihen nieder und stört die anderen möglichst wenig.“

Darf man sich während des Gottesdienstes unterhalten?

„Vorher und nachher gern, während des Gottesdienstes unterhält man sich mit Gott, nicht mit seinem Nachbarn.“

Ist es okay, Selfies zu machen?

„Vor und nach dem Gottesdienst bietet eine weihnachtliche Kirche viele schöne Motive. Während des Gottesdienstes sind Selfies keine gute Idee.“

Ist es erlaubt, nebenbei zu essen?

„Es singt und betet sich ziemlich schlecht mit vollem Mund.“

Darf oder soll man nach der Predigt klatschen?

„Klatschen ist nicht üblich. Kräftig mitsingen ist besser. Wenn einem die Predigt oder der ganze Gottesdienst gut gefallen hat, darf man das am Ausgang aber gerne sagen.“

Was ist, wenn kleine Kinder anfangen, laut zu schreien?

„Wenn sich die Kleinen gar nicht beruhigen lassen, geht man mit dem Kind leise raus.“

Das Lied, das gesungen wird, kenne ich nicht. Was soll ich tun?

„Einfach mitsingen. Gott liebt auch die schiefen Töne.“

Kann man sich während des Gottesdienstes auch zu Wort melden?

„Lieber nicht. Genießen Sie es stattdessen einfach, dass Sie in dieser Stunde nichts Schlaues sagen müssen, sondern einfach nur da sein dürfen.“

Wie viel Geld muss man in die Kollekte tun?

„Die evangelischen Kirchen sammeln an Weihnachten für hungernde Menschen. Ein Maßstab könnte sein: So viel, wie Sie fürs Weihnachtsessen ausgeben. Mehr geht immer.“

Kann man dabei auch große Scheine wechseln?

„Nicht überall. Das Geld wird in vielen Kirchen am Ausgang in einer Box mit Schlitz gesammelt. Wechseln ist also nicht möglich. Viele Gemeinden bieten aber auch das Spenden mit QR-Code und Handy an.“

Darf ich Nachrichten verschicken?

„Handys haben in der Kirche Sendepause und sollten leise, am besten ausgeschaltet bleiben. Lieber einlassen auf das, was passiert.“

Muss es mir peinlich sein, nur Weihnachten in die Kirche zu gehen?

„Nein, gar nicht. Alle sind willkommen – und dürfen wiederkommen!“