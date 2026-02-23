mopo plus logo
Hundekot liegenlassen wird teuer.

Hundekot liegenlassen wird teuer. Dann lieber aufsammeln (Symbolbild). Foto: imago/Olaf Döring

paidKippen, Kaugummi und Kot: Jetzt kommt der Gebühren-Hammer für Müllsünder

Bereits zum Jahresstart hat Hamburg die Gebühren für den regulären Hausmüll moderat angehoben. Aber Mitte März kommt ein wahrer Hammer für alle nervigen, gleichgültigen Müllsünder, die sich nicht an die Regeln halten. Denn die Stadt hat den Bußgeldkatalog überarbeitet. Wer Kippen wegschnippt oder Hundescheiße liegenlässt, der sollte schon mal Geld auf die hohe Kante legen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

