Im Hintergrund plätschert die Alster, im Vordergrund läuft ein spannender Film. In den nächsten Tagen können Sie kostenloses Kino am Jungfernstieg genießen.

Bereits 2019 gab es kostenloses Kino an der Binnenalster. (Archivbild) picture alliance/dpa | Axel Heimken

In den nächsten Tagen können Filmfans in Hamburg vor einzigartiger Kulisse Blockbuster schauen – und das komplett kostenlos. Von Donnerstag bis Sonntag werden ab 20.15 Uhr wieder Filme auf einer schwimmenden Leinwand am Jungfernstieg gezeigt.

„Eine Kinoleinwand auf der Alster, Filme unter freiem Himmel und das kostenlos – ich glaube, das gibt es so nur in Hamburg“, sagte die Leiterin des Filmfests Hamburg, Malika Rabahallah. „An vier Abenden zeigen wir wunderbare Filme, große Kinomomente, zum Schwelgen, Lachen, Weinen und Mitsprechen.“

Vier Filme werden gezeigt – und bei Regen?

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Den Start macht am Donnerstag der Animationsfilm „Flow“, gefolgt von „Notting Hill“ in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln am Freitag. Am Samstag wird der deutsche Kinohit „Fack ju Göhte“ gezeigt. Zum Abschluss am Sonntag können sich die Zuschauer und Zuschauerinnen auf „Little Miss Sunshine“ in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln freuen.

„Wir hoffen mal, dass der Wettergott ein Kinofan ist“, sagte Rabahallah. Aber auch bei Regenschauern könne man es sich auf den Stufen am Jungfernstieg gemütlich machen. „Bitte gerne gut anziehen mit Regencapes und Regenmänteln, auch Schirme sind erlaubt“, sagte sie.

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Für die besten Plätze lohnt sich frühes Kommen. Die Sitzmöglichkeiten auf den Stufen des Jungfernstiegs sind begrenzt.

Das Binnenalster Filmfest ist ein Vorgeschmack auf das bald startende Filmfest Hamburg, das einer der Veranstalter des kostenlosen Open-Air-Kinos ist. Am 3. Oktober wird es ebenfalls zum Filmfest Hamburg den „Tag des freien Eintritts“ geben. Insgesamt 14 Kinos zeigen kostenlos Filme. (dpa/mp)