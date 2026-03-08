mopo plus logo
Kinder bekommen – oder es bewusst lassen: MOPO-Autorinnen schreiben, wie sie sich entscheiden.

Foto: Florian Quandt

paidKinder kriegen – oder es bewusst lassen: Wie sich MOPO-Autorinnen entscheiden

Kinder bekommen – oder es bewusst lassen: Für viele Frauen ist das keine einfache Frage, sondern eine Entscheidung mit tausend Nebenbedingungen. Für die einen ist da der Wunsch nach Familie, aber auch die Angst vor alten Rollenbildern, vor Karriereknicks oder finanzieller Abhängigkeit. Themen, die auch am Weltfrauentag (8. März) im Fokus stehen. Manche Frauen sagen: später. Andere: nie – und müssen sich prompt dafür rechtfertigen. Und wieder andere sind mittendrin im Familienchaos und würden trotzdem nichts tauschen. Hier schreiben fünf MOPO-Autorinnen, wie sie sich entscheiden.


