Jeden Morgen findet Olha Korol (36) kleine Blutflecken auf den Bettdecken ihrer Kinder: Sohn (16) und Tochter (6) haben sich in der Nacht wieder die juckenden Stiche aufgekratzt. Auch sie selbst ist mit Stichen von Flöhen und Bettwanzen übersät: Seit die ukrainische Familie im März in einem Hotel in Barmbek-Süd untergebracht wurde, kämpfen Mutter und Kinder gegen das Ungeziefer.

Jeden Morgen findet Olha Korol (36) kleine Blutflecken auf den Bettdecken ihrer Kinder: Sohn (16) und Tochter (6) haben sich in der Nacht wieder die juckenden Stiche aufgekratzt. Auch sie selbst ist mit Stichen von Flöhen und Bettwanzen übersät: Seit die ukrainische Familie im März von Fördern&Wohnen im Hotel Arsi in Barmbek Süd untergebracht wurde, kämpfen Mutter und Kinder gegen das Ungeziefer.

Seit vier Monaten versuchen Olha Korol und weitere ukrainische Mütter in der Unterkunft vergeblich, den Betreiber des Hotels dazu zu bringen, gegen das Ungeziefer vorzugehen. Die Frauen sind zunehmend verzweifelt, zwei erzählen, dass sie sogar schon mit ihren Kindern in ihren Autos geschlafen haben, um den Stichen zu entfliehen.

Bettwanzen im Flüchtlingshotel: Das sagt der Betreiber

Und der Hotelbetreiber? Der habe erst bestritten, dass es überhaupt einen Befall gebe und ihr dann Insektenspray gegeben, sie solle sich selbst drum kümmern, erzählt Olha Korol. Die Wanzen aber kämen immer wieder.

Lesen Sie auch: Kommentar: Rote Karte für Problem-Vermieter

Als die MOPO den Hotelchef auf den Befall anspricht, reagiert der unwirsch, erklärt, dass professionelle Ungezieferbekämpfung teuer sei und verweist auf Fördern&Wohnen.

Vierbettzimmer im Hotel Arsi privat/hfr Vierbettzimmer im Hotel Arsi

Dort sind sowohl die Wanzen als auch die Hinhalte-Taktik des Betreibers bekannt, bestätigt Sprecherin Susanne Schwendtke: „Bettwanzen kommen in vielen Hotels in der ganzen Welt vor und sind hartnäckig zu bekämpfen. Unser Vertragspartner an dem Standort ist gemäß Vertrag zur Schädlingsbekämpfung verpflichtet. Nachdem die Bekämpfung nach der ersten Beschwerde offenbar nicht erfolgreich war, haben wir eingefordert, dass der Befall professionell und nachhaltig bekämpft wird.“

15 Euro für einen Stockbett-Schlafplatz und ein Gemeinschaftsbad

Normalerweise mieten sich Monteure in den Mehrbettzimmern des schlichten Hostels ein, laut Homepage ist eine Übernachtung schon ab 15 Euro zu haben. Dafür gibt es einen Schlafplatz im Stockbett und ein Gemeinschaftsbad.

Das Dreibett-Zimmer, das Olha Korol und ihre Kinder bewohnen privat/hfr Das Dreibett-Zimmer, das Olha Korol und ihre Kinder bewohnen

Seit Frühjahr hat das städtische Unternehmen Fördern&Wohnen f&w 28 Plätze im „Arsi“ gemietet. Wie viel der Hotelier der Stadt pro Person berechnet? Das falle unter das Vertragsgeheimnis, so die Auskunft von f&w.

„Schon nach der ersten Nacht hatten wir Bisse am ganzen Körper“

Olha Korol und ihre Kinder zogen am 23. März in das Hostel an der Wohldorfer Straße, an dessen Fassade noch der alte Name „Kap Hotel“ prangt. „Schon nach der ersten Nacht hatten wir Bisse am ganzen Körper“, sagt sie und zeigt Fotos von roten Einstichen im Nacken, von geschwollenen Kinderarmen – und ein Ekel-Video von einer krabbelnden Wanze auf einem Bettlaken.

Olha Korol zeigt ihren zerstochen Arm privat/hfr Olha Korol zeigt ihren zerstochenen Arm

In Kiew war Olha Korol Restaurantleiterin, die Familie wohnte in einer großen Wohnung. Die Ukrainerin steht vor dem Monteurshotel in Barmbek Süd und scrollt durch die Fotos: „Wir haben 135 Quadratmeter, die Kinder hatten große Zimmer.“ Nach wenigen Monaten Deutschkurs kann sie sich bereits mit einfachen Sätzen verständigen, hilft sich ansonsten mit einem Übersetzungsprogramm. Auf den Fotos: eine moderne Einrichtung, bodentiefe Fenster, eine Fototapete, die das nächtliche New York zeigt.

Dass sie und ihre Kinder nun auf wenigen Quadratmetern mit Etagenbetten leben müssen, sei nicht das Problem, sagt sie: „Ohne die Bettwanzen hätten wir uns niemals beschwert.“ Tatsächlich sind die Zimmer des Hostels renoviert, es gibt sicher schlimmere Unterbringungen – wenn das Ungeziefer nicht wäre.

Bettwanzen im Flüchtlingshotel: Betreiber droht Betroffenen

Olha Korol ist nicht die einzige Betroffene, die sich traut, mit der MOPO zu reden. Susanna Sumonjan (45), die in Charkiw mehrere Lebensmittelläden betrieben hat, zeigt die Wanzenstiche der letzten Nacht an ihren Armen. Auch sie hat schon in ihrem Auto geschlafen, in dem schwarzen SUV, in dem sie mit ihrer Mutter (70) und ihrem Sohn (8) aus dem Kriegsgebiet geflüchtet ist. Auch die junge Mutter Daryna Pubovetska (22) und ihr zweijähriger Sohn sind zerstochen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mundsburg Tower: Wohnungsabzocke auf Kosten der Stadt und der Geflüchteten

Inzwischen hat sich ein Schädlingsbekämpfer das Hotel angesehen, in den kommenden Tagen sollen die Räume professionell behandelt werden – auf Kosten des Betreibers.

Kurz nach dem Interview vor Ort erreicht die MOPO eine Nachricht von Olha Korol. Der Hotelbetreiber habe ihr mit Problemen gedroht, weil sie die Zustände öffentlich gemacht hat.