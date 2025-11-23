Am Mittwoch ordnete das Hamburger Landgericht den Maßregelvollzug für einen 23-Jährigen an, der im April seine Mutter auf ihrem Hausboot erschlug. Heißt: Er kommt in eine forensische Psychiatrie. Bereits im September wurde die Unterbringung eines 25-Jährigen beschlossen, der erst seine Mutter erstach und dann seine Stiefmutter angriff. Im Juni wurde ein 20-Jähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil er seinen Vater mit einem Hammer tötete. Drei grausame Fälle, jeweils Kinder, die ihre Eltern töteten. Prof. Dr. Stefan Orlob, forensischer Psychiater und Experte für sogenannte „Parrizide“, erklärt im Interview, wie es überhaupt so weit kommen kann.





