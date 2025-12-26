mopo plus logo
Maurizio Pomanti

Restaurantbesitzer Maurizio Pomanti aus der Schanze: „Ich bin durch und durch Hamburger – und in Rom finde ich mich überhaupt nicht mehr zurecht.“ Foto: Olaf Wunder

paidKind von „Gastarbeitern“ warnt: Der Rassismus nimmt zu

Vor 70 Jahren, am 20. Dezember 1955, unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland ihr erstes Anwerbeabkommen – mit Italien. Es folgten ähnliche Verträge mit Spanien, Griechenland, der Türkei, Portugal und Jugoslawien.Maurizio Pomanti (60) hat in Hamburg seine neue Heimat gefunden – und findet sich in Rom heute kaum noch zurecht. Was ist aus den ehemaligen sogenannten „Gastarbeitern“ geworden? Fünf von ihnen bzw. deren Nachkommen erzählen aus ihrem Leben. Geschichten, die von Trennung und Aufbruch handeln, von Diskriminierung und Aufstieg, von verlorener Kindheit und neu gefundener Heimat.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

