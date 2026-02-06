„Kiezmenschen“: Kult-Koberer steigt bei Podcast mit ein

Protzende Kerle, starke Frauen, bunte Vögel, Urgesteine, Anwohner, Gastronomen, Kulturschaffende, sozial Engagierte – seit mehr als fünfeinhalb Jahren zeigt die MOPO Menschen, die St. Pauli ausmachen. Nach mehr als 140 Folgen hat die Erfolgsserie „Kiezmenschen“ jetzt Zuwachs bekommen – von Kiez-Kenner und Kult-Koberer Fabian Zahrt (52).

Bereits seit knapp 35 Jahren ist der „zahrte Fabian“ auf dem Kiez unterwegs. Schon mit 18 Jahren arbeitete er neben seiner Lehre zum Seegüterkontrolleur abends als Türsteher. Jedoch verließ er den Kiez kurzzeitig – nachdem Ende der 90er Jahre ein Kollege bei einer Schlägerei getötet wurde.

2008 stieg er wieder ein. Eigentlich nur als Urlaubsvertretung für den Koberer des „Safari“. Doch als dieser im Urlaub starb, blieb Fabian. Erst bei dem Live-Sex-Club, später bei Olivia Jones. Seit mittlerweile rund 15 Jahren zeigt er bei seinen Kult-Kieztouren Besuchern St. Pauli.

Kult-Koberer Fabian Zahrt: „Das ist das wahre St. Pauli“

Lockere Sprüche, verbale Anzüglichkeiten – das war schon immer sein Ding. Mit seinem Kiezwissen und seinen legendären Sprüchen unterstützt er jetzt das Kiezmenschen-Team als Co-Moderator. „Ich verfolge die Serie seit Jahren und bin begeistert davon, wie authentisch die Kiezianer gezeigt werden. Das ist das wahre St. Pauli“, sagt Fabian Zahrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Bordelle, Gewalt und Luxus: Jans Leben im Rotlichtmilieu auf dem Kiez

Ob Pastor, Sexarbeiterin, Streetworker oder Kneipenwirt – bei „Kiezmenschen“ stehen Menschen im Vordergrund, die das Viertel prägen, aber sonst häufig nicht in der Öffentlichkeit stehen. Einmal im Monat erscheint die Serie „Kiezmenschen“ als Podcast und großes Porträt in der WochenMOPO.