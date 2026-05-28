Kiez-Wirt Corny Littmann zieht nach Winterhude – das ist geplant

Große Terrasse und direkter Zugang zum Wasser – die Gastro-Fläche am Goldbekhaus in Winterhude ist bei den Gästen vor allem im Sommer beliebt. Nach dem Aus des Restaurants „Salut“ gibt es nun einen neuen Betreiber: Kiez-Gastronom Corny Littmann eröffnet hier im Außenbereich einen Ableger seines „Weingartens Sechsundzwanzig“. Und hat auch für drinnen große Pläne.

Auf St. Pauli betreibt Corny Littmann seit drei Jahren den „Weingarten Sechsundzwanzig“. Das Lokal liegt hinter der historischen Fassade zwischen Schmidt-Theater und Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz. Es gibt ausgewählte Weine und passende Speisen wie Flammkuchen oder Käse und Trauben. Jetzt erhält das Konzept zum ersten Mal einen Ableger.

Corny Littmann eröffnet „Weingarten 26“ und „Gassenhaur“ in Winterhude

Am 18. Juni eröffnen Littmann und das Gastroteam der „Schmidts Tivoli GmbH“ das „Weingarten 26 Pop-up“ direkt am Goldbekkanal, auf der Terrasse des ehemaligen „Salut“ (Moorfuhrtweg 9). „Als wir erfahren haben, dass diese Gastro-Perle brachliegt, mussten wir nicht lange überlegen – auch wenn wir damit erstmals außerhalb von St. Pauli agieren“, sagt Corny Littmann. „Die Kombination von Kultur und Gastronomie hat letztlich den Ausschlag gegeben.“ Das Goldbekhaus zählt zu den größten Stadtteilkulturzentren Hamburgs.

Das Goldbekhaus zählt zu den größten Stadtteilkulturzentren Hamburgs. Schmidts Tivoli GmbH Das Goldbekhaus zählt zu den größten Stadtteilkulturzentren Hamburgs.

„Direkt am Wasser entsteht ein sommerlicher Treffpunkt für die Nachbarschaft, für Spaziergänger, Paddler und Feierabendgäste“, heißt es. Auch ein winterlicher Glühweingarten sei in Planung.

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Doch auch im Innenbereich des Lokals soll wieder Leben einkehren: Littmann lässt die Räumlichkeiten des „Salut“ sanieren. Anfang 2027 startet hier dann der reguläre Restaurantbetrieb – mit einem zweiten „Gassenhaur“. Das Restaurant auf St. Pauli wurde gerade erst neu in den „Guide Michelin“ aufgenommen, wegen des erstklassigen Wiener Schnitzels.

Zur „Schmidts Tivoli GmbH“ gehören neben den drei Schmidt-Bühnen an der Reeperbahn und dem „Weingarten“ auch die Restaurants „Gassenhaur“ und „Reep“, das „Reeps Deli“, das „Angie’s“ sowie drei eigene Bars am Spielbudenplatz.