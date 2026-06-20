Die Unfälle mit E-Scootern nehmen stetig zu. Nun schlägt ein Hamburger Chirurg Alarm – und verrät die Gründe für die meisten Crashs.

Zu dritt auf einem E-Scooter: Vor allem junge Männer verursachen schwere Unfälle. picture alliance / imageBROKER | Bernd Georg Schwemmle

Sie rasen durch Fußgängerzonen und über Bürgersteige, cruisen in Schlangenlinien über die Straßen und drängen sich zu zweit oder dritt auf einem Roller: Viele E-Scooter-Fahrer nehmen die Straßenverkehrsordnung nicht besonders ernst. Dieses Verhalten sorgt nicht nur für Ärger, sondern ist auch extrem gefährlich. Einerseits für Fußgänger, viel mehr aber für die E-Scooter-Fahrer selbst. Die Zahl der Unfälle steigt stetig. Ein Chirurg warnt: Wer keinen Helm trägt, riskiert schwerste Verletzungen.

Wie schwerwiegend diese Unfälle sein können, zeigt sich an den zerschmetterten Gesichtern auf dem OP-Tisch von Dr. Manfred Suhr. Der Chirurg vergleicht das Fahren mit E-Scootern mit Rugby spielen, empfiehlt Helme wie beim Motorradfahren.

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Suhr ist Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg in St. Georg. Neben Ellenbogenbrüchen kommen in seinem Spezialgebiet die meisten Verletzungen bei E-Scooter-Unfällen vor. Erst vor Kurzem operierte er die bekannte Hamburger Köchin Elli Neubert. Sie hatte sich bei einem E-Scooter-Unfall den Kiefer gebrochen. Nur eine Sekunde habe sie nicht aufgepasst und sei mit dem Roller am Bordstein hängen geblieben.

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Für den Chirurgen gehören solche Einsätze inzwischen zur Routine. „Reine Gesichtsbrüche haben wir alle fünf bis sechs Wochen“, erzählt er. „Wenn du auf einen E-Scooter steigst, dann ist das wie Rugby spielen“, so Suhr. „Denn am häufigsten sehen wir Platz- und Schürfwunden im Gesicht, Kieferbrüche und ausgeschlagene Zähne.“ Um ihr Gesicht ausreichend zu schützen, müssten die Fahrer seiner Meinung nach einen Mundschutz und einen Helm mit Kieferschutz tragen.

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Anders als in Dänemark oder Kroatien gibt es in Deutschland bislang keine Helmpflicht. Dennoch empfiehlt beispielsweise der ADAC das Tragen eines Helms. Auch Dr. Suhr wünscht sich, dass E-Scooter-Fahrer mehr Schutzmaßnahmen ergreifen. Sie sollten helle Kleidung tragen, reflektierende Westen und einen Kopfschutz, denn die Unfälle nehmen stetig zu.

Ein Kieferbruch erfordert eine ein- bis zweistündige Operation unter Vollnarkose. hfr

Das belegen auch die Zahlen der Polizei. In der Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2025 sind 962 Unfälle mit E-Scootern verzeichnet. Das entspricht einer Steigerung von 22,7 Prozent gegenüber 2024. Bei 630 dieser Unfälle kam es zu Verletzungen. Auch hier ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, und zwar um 17,1 Prozent. Gestorben ist laut polizeilicher Statistik niemand.

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Bei der OP müssen Stahlplatten zur Stabilisierung in den Kiefer gesetzt werden. hfr

„Die meisten sind für ihre Unfälle selbst verantwortlich“, berichtet der Chirurg. Auch das belegen die Zahlen der polizeilichen Statistik. Demnach wurden nur 188 Fälle durch Pkw verursacht. „Wegen der kleinen Räder und weil die Fahrer lieber Slalom fahren, anstatt sich auf eine Spur festzulegen, bleiben die E-Scooter leicht an Unebenheiten hängen und überschlagen sich.“

Der typische Patient: Jung, männlich und unter Drogen

Und Suhr gibt zu bedenken: „Die meisten Unfallfahrer stehen unter Einfluss von Alkohol oder Kokain.“ Wenn er das Bild eines typischen Patienten zeichnen müsste, dann wäre dieser männlich, zwischen 17 und 34 Jahre alt und schwer intoxikiert. „Ein Mann hatte sich mal unter Einfluss von Kokain bei einem E-Scooter-Unfall das ganze Gesicht abgeschürft“, erzählt Suhr.

Konsequenzen nach Unfall sind enorm

Was vielen nicht klar ist: E-Scooter-Fahrer unterliegen den gleichen Alkoholgrenzen wie Autofahrer. Eine Fahrt ab 0,5 Promille kommt demnach einer Ordnungswidrigkeit gleich und wird mit zwei Punkten in Flensburg und einer Geldstrafe geahndet.

Über die körperlichen Konsequenzen eines Unfalls sind sich viele Menschen nicht im Klaren: Ein Kieferbruch erfordert eine ein- bis zweistündige Operation unter Vollnarkose, bei der Stahlplatten zur Stabilisierung in den Kiefer gesetzt werden müssen. Danach muss der Kiefer für sechs Wochen fixiert werden und die Nahrungsaufnahme erfolgt über einen Strohhalm. Hinzu kommen starke Schmerzen, vor allem bei freiliegenden Zahnwunden und Zahnrekonstruktionen. Teilweise entstehen auch hohe Kosten und im schlimmsten Fall bleiben Schäden an den Nerven zurück.

Wegen Unfällen: Strengere Regularien für E-Scooter

Da die Anzahl und Schwere der Unfälle mit E-Scootern bundesweit zugenommen hat, gelten seit Jahresbeginn strengere Regeln für die Nutzung der Roller. Grundsätzlich gelten für E-Scooter die gleichen Regeln wie für Fahrräder. Die Nutzung auf Fußwegen oder in Fußgängerzonen ist daher verboten. Ein Führerschein ist nicht erforderlich und das Mindestalter zur Nutzung liegt bei 14 Jahren.

Suhr begrüßt eine Verschärfung der Regeln. Er kritisiert jedoch die mangelnde Kontrolle von E-Scooter-Fahrern und mahnt, dass auch die Hamburger Politik aktiv werden müsse.