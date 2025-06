Hamburgs erster Drei-Sterne-Koch: „Labskaus sollte jeder mal probieren“

Die meisten deutschen Drei-Sterne-Köche gibt’s im Süden. Kevin Fehling (47) durchbricht diese Phalanx mit seinem „The Table“ in der HafenCity schon seit Jahren. Hier erklärt er unter anderem, was die Lombardsbrücke für ihn mit Heimat zu tun hat.

1. Einen Tag Erster Bürgermeister – was wäre Ihre erste Amtshandlung? Als Bürgermeister würde ich verstärkt für die allgemeine Sicherheit in der Stadt sorgen. Besonders an den Bahnhöfen – allen voran der Hauptbahnhof – besteht da deutlicher Verbesserungsbedarf.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Schon seit meiner Jugend war der Blick aus dem Auto auf die Binnenalster für mich das Sinnbild Hamburgs. Wenn ich über die Lombardsbrücke fahre und dieses Bild sehe, weiß ich: Ich bin angekommen – ich bin in Hamburg.

Kevin Fehling liebt den Blick auf Hamburg picture alliance / Hinrich Bäsemann Kevin Fehling liebt den Blick auf Hamburg

3. Ihr Lieblingshamburger? Helmut Schmidt – solche Persönlichkeiten vermisse ich heute in der Politik. Gerade seine klugen Worte aus der Vergangenheit erscheinen heute aktueller denn je.

4. Und Ihr liebstes Hamburg-Klischee? Der Hamburger Handschlag ist vielleicht kein typisches Klischee, wird aber oft so dargestellt. Für mich ist er real, ehrlich und etwas, das ich selbst schon mehrfach erlebt habe.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Fußgänger gegen Rüpel-Radler : „Manche trauen sich nicht mehr aus dem Haus“

„Manche trauen sich nicht mehr aus dem Haus“ Hamburgs Iraner über die Lage in Nahost : „Angst“, „Hoffnung“ und „Scheiß-Mullahs“

„Angst“, „Hoffnung“ und „Scheiß-Mullahs“ Brutale Jagd auf Homosexuelle : Mit Dates in Hinterhalte gelockt

Mit Dates in Hinterhalte gelockt Die Akte „White Tiger“: 34 Seiten blanker Horror

34 Seiten blanker Horror Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die wichtigsten Fragen zum HSV-Trainingsstart , die DFB-Frauen auf EM-Mission & Tennis-Star Tatjana Maria kündigt Großes an

Die wichtigsten Fragen zum , die auf EM-Mission & Tennis-Star kündigt Großes an 20 Seiten Plan7: Alles zu den Mega-Shows von Ed Sheeran, Jazz-Legende Herbie Hancock im CCH & das ist neu bei den Karl-May-Spielen

5. Als Spitzenkoch – welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar? Und welche überschätzt? Ein schönes Labskaus sollte jeder Hamburg-Besucher einmal in einem passenden Restaurant probiert haben. Was überschätzt ist, fällt mir ehrlich gesagt schwer zu sagen – ich lebe nach dem Motto: Lebe die Vielfältigkeit. Alles hat seine Berechtigung, es muss nur gut gemacht sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Cafés, Lokale, Bars in Hamburg: Die Ausgeh-Tipps vom Sternekoch – mit fairen Preisen

8. Drei Dinge, die Sie glücklich machen? Meine Kinder, ein Beruf, in dem ich mich kreativ ausleben darf, und am Pool in Portugal zu liegen, während ich ein Club Sandwich bestelle.

6. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen? Dass mein fünfjähriger Sohn beim Fußballspielen fest davon überzeugt ist, seine eigenen Regeln aufstellen zu dürfen – mit einer Kreativität und Überzeugung, die mich herzlich lachen lässt. Es berührt mich sehr.

7. Welcher Ihrer Charakterzüge nervt Sie? Ungeduld.