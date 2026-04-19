Nicht nur die Fahrt mit dem Auto wird wegen der aktuell horrenden Spritkosten zum Luxusvergnügen: Auch die Kerosinpreise haben sich infolge des Krieges im Nahen Osten fast verdoppelt – was sich wiederum auf die Ticketpreise von Flugreisen niederschlägt. Wer diesen Sommer einen Urlaub außerhalb von Balkonien plant, wird also tiefer in die Tasche greifen müssen. Mit welchen Auswirkungen des Iran-Krieges noch zu rechnen ist, ob die Urlaubsplanung zusätzlich durch Streiks gefährdet wird und wie man noch ein Urlaubsschnäppchen ergattern kann, das erfahren Sie hier.

Kommt es in den Sommerferien zu Streiks?

Vergangene Woche haben sowohl die Piloten als auch das Kabinenpersonal der Lufthansa an mehreren Tagen gestreikt. Die Folge: Am Flughafen Hamburg wurden zahlreiche Flüge gestrichen. Auch bei Eurowings legten die Piloten ihren Dienst nieder – obwohl ein Sprecher auf MOPO-Anfrage sich bezüglich der Tarifverhandlungen zuversichtlich gezeigt hatte. Mit dem Ausstand fordern die Piloten eine Anhebung der betrieblichen Altersvorsorge und höhere Löhne für die Beschäftigten der Lufthansa Cityline, während die Flugbegleiter für bessere Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag kämpfen. Ein erster Schlichtungsversuch am Mittwoch scheiterte – eine Einigung ist nicht in Sicht. Daher können auch für die kommenden Monate keine Streiks ausgeschlossen werden. Übrigens auch in den Nachbarländern: Aktuell kam es in Italien und Spanien zu Fluglotsenstreiks.