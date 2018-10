Kelly Family 2019 in Hamburg: Überraschungs-Programm für die Fans

Sie sind wieder da - und zum 25-jährigen Jubiläum ihres Erfolgsalbums „Over The Hump“ steht die Kelly Family wieder auf der Bühne. Auf Facebook konnte man bereits lesen, was es dann nächstes Jahr live zu hören gibt.

Vor 25 Jahren erschien das Erfolgsalbum „Over The Hump“, welches die Musikerfamilie zu Stars machte. Mit Songs wie „An Angel“, „First Time“ oder „Why Why Why“ verkaufte es sich 1994 mehr als 3,5 Millionen Mal – und markierte damit den Durchbruch.

Auf ihrer Facebook-Seite konnte man sich bereits auf die anstehenden Live-Shows einstimmen:

„Wir werden bei dieser Tournee im ersten Teil der Show das Album „Over The Hump“ in der Reihenfolge der original Tracklist spielen. Im zweiten Teil des Konzerts werden wir dann die größten Hits unserer 40-jährigen Bandgeschichte und auch einige Songs, die unseren Fans sehr am Herzen liegen spielen“, heißt es von Seiten der Kelly Family.