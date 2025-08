Drei Schwerverletzte! Kellerbrand in Hamburger Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Rahlstedt sind am frühen Morgen vier Menschen verletzt worden – drei von ihnen schwer.

Die Einsatzkräfte wurden um kurz vor 5 Uhr am Morgen in die Schöneberger Straße in Rahlstedt gerufen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Keller des Mehrfamilienhauses.

Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten vier Personen gerettet werden. Sie hätten das Gebäude zunächst nicht selbstständig verlassen können. Alle seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Einsatzkräfte sind aktuell weiter mit der Rettung beschäftigt. Ob die Personenrettung inzwischen abgeschlossen ist, war zunächst unklar. Der Einsatz dauert an. (dpa/mp)