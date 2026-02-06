Keine S-Bahnen am Wochenende: Wichtige Teilstrecke komplett gesperrt

Fahrgäste der Hamburger S-Bahn müssen sich an diesem Wochenende auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Es kommt zu einer Teilsperrung auf wichtigen Linien.

Von Freitag, 6. Februar, 23 Uhr, bis Sonntag, 8. Februar, Betriebsschluss, fahren zwischen Neugraben und Wilhelmsburg keine S-Bahnen. Betroffen sind die Linien S3 und S5.

S-Bahn setzt Ersatzverkehr mit Bussen ein

Stattdessen setzt die S-Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Fahrgäste müssen mit verlängerten Fahrzeiten von bis zu 20 Minuten rechnen. Wer von Stade oder Buxtehude in Richtung Harburg unterwegs ist, kann alternativ auf den Regionalexpress RE5 ausweichen. Der Zug hält während der Sperrung zusätzlich in Neugraben.

Das könnte Sie auch interessieren: 18-Jährige aus dem Leben gerissen: Warum tut ein Mensch so etwas, Herr Professor?

Zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Harburg stehen zudem die Linien RE3, RE4, RB31 und RB41 als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. Die S-Bahn empfiehlt, vor Fahrtantritt mehr Zeit einzuplanen und sich über aktuelle Verbindungen zu informieren. (rei)