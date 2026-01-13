Keine Mülleimer mehr in Hamburgs S-Bahnen – was dahinter steckt

Wohin mit der benutzten Serviette, der leeren Bäckertüte oder dem Apfelrest? Seit einigen Tagen suchen Fahrgäste in den Hamburger S-Bahnen vergeblich nach den bislang vertrauten Müllbehältern in den Zügen. Dahinter steckt eine neue Strategie des Unternehmens.

Dort, wo unter den Fenstern früher die Mülleimer hingen, sind jetzt nur noch die Halterungen zu sehen. „Was ist denn da los?“, wunderten sich Fahrgäste in den vergangenen Tagen – den Müll dabei noch in der Hand. „Hat die jemand kaputtgemacht?“

S-Bahn in Hamburg hat die meisten Müllbehälter entfernt

Nein. Seit Anfang des Jahres hat die Hamburger S-Bahn planmäßig sämtliche Mülleimer in der älteren Baureihe abmontiert. Jetzt soll nach und nach auch die neue Baureihe folgen.

„Es klingt paradox, aber hier geht es um mehr Sauberkeit in der S-Bahn“, erklärte eine Sprecherin bereits. Denn: Die kleinen Mülleimer seien eben oft überfüllt und dann liege der Abfall in der Bahn herum. Es sei auch explizit keine Maßnahme gegen die Pfandsammlerinnen und Pfandsammler, die die Behälter regelmäßig durchsuchten.

In den Hamburger U-Bahnen und in den S-Bahnen in Berlin gebe es schon lange keine Müllbehälter mehr, argumentierte die Sprecherin weiter. Die Fahrgäste hielten sich nur kurz in einer S-Bahn auf und könnten an jedem Bahnsteig ihren Abfall wegwerfen.