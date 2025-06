Lang arbeiten, Date-Night oder abends mal ausgehen? Für viele Eltern eher schwierig, denn eine gute Betreuung für die Kleinsten zu finden, ist eine wahre Herausforderung. Hilfe kommt jetzt in ungewöhnlicher Form: Leih-Omas. Karola von den „Granny Angels“ betreut schon seit längerer Zeit Kinder aus mehreren Familien und erzählt, wie das funktioniert, welche Vorteile es für Eltern gibt und warum sie manchmal sogar richtig Teil einer Familie wird.

Karola ist 75 Jahre alt und seit 2016 in Rente. Früher war sie Abteilungsleiterin in einem Ingenieurbüro, heute ist sie eine der rund 20 „Granny Angels“ in Hamburg. Seit zwei Jahren kümmert sie sich 10 bis 20 Stunden pro Woche um Kinder aus vier bis fünf Familien.