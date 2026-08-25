Diese Kreuzfahrt ist nur für Erwachsene: Die „Valiant Lady“ liegt zum ersten Mal im Hamburger Hafen und bringt ein besonderes Programm für ihre Gäste.

Seit Montagabend liegt die „Valiant Lady“ am Cruise Center Altona. Das Kreuzfahrtschiff ist etwas Besonderes, denn hier gilt: Adults Only! Auch das Programm unterscheidet sich von anderen Anbietern. Heute Nachmittag legt das Schiff wieder ab.

Die „Valiant Lady“ hat nicht wie andere eine Minidisco, Familienprogramme und Wasserrutschen, sondern begrüßt ausschließlich Gäste ab 18 Jahren. Das berichtet T-Online.de. Die Erwachsenen befinden sich auf einer siebentägigen Comedy-Kreuzfahrt. Unter den 15 Comedy-Gästen sind Seann Walsh, Milton Jones, Lucy Beaumont und Babatunde Aléshé. Auf dem Programm stehen neben Stand-Up-Comedy auch Improvisation und erzählerische Formate.

Dieses Kreuzfahrtschiff ist nur für Erwachsene

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Neben dem Comedy-Programm gibt es auf dem Dampfer eine moderne Fitnesseinrichtung, Live-Musik und Themenpartys im Nachtclub „The Manor“. Zum Essen können die Gäste täglich zwischen mehr als 20 Restaurants und Imbissen wählen. Außerdem gibt es ein Tattoo-Studio auf dem Schiff.

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Zum ersten Mal legt ein Schiff der Reederei „Virgin Voyagers“ in Hamburg an

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Auf das Kreuzfahrtschiff passen bis zu 2770 Passagiere zusätzlich zu den 1160 Besatzungsmitgliedern. Insgesamt ist es 277 Meter lang und 42 Meter breit. Die „Valiant Lady“ wurde von der italienischen Werft Fincantieri gebaut und 2021 abgeliefert. Sie gehört zu der Reederei „Virgin Voyagers“, die dem Bericht zufolge am Montag zum ersten Mal eines ihrer Schiffe in Hamburg anlaufen lässt.

Die Reederei „Virgin Voyagers“ umfasst mittlerweile eine Flotte von vier Kreuzfahrtschiffen: Die „Lady Ships“. picture alliance / Photononstop | Philippe Turpin

Die „Valiant Lady“ ist seit Donnerstag unterwegs. Die Kreuzfahrt startete im südenglischen Portsmouth und hielt vor Hamburg in Zeebrügge und Amsterdam. Heute fährt sie nach einer Nacht am Cruise Center Altona wieder zurück nach Portsmouth. Um 17 Uhr legt der Dampfer ab.

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Die Flotte von „Virgin Voyages“ umfasst mittlerweile vier Kreuzfahrtschiffe, die als „Lady Ships“ bezeichnet werden. Das liegt an ihren Namen: Neben der „Valiant Lady“ gibt es „Scarlet Lady“, „Resilient Lady“ und „Brilliant Lady“. Sie unterscheiden sich vor allem in ihrem Unterhaltungsangebot und den exklusiven Shows. Der Name „Valiant Lady“ heißt so viel wie „tapfere“ oder „mutige Dame“. (pli)