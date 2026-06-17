Fußball gucken im Außenbereich? Auch zur WM nicht gestattet! Nun äußert sich Dehoga-Vize Jens Stacklies dazu – mit deutlichen Worten.

Hamburgs Gastronomen sind auf Zinne: Fußball auf der Sommerterrasse schauen bleibt auch zur WM verboten. Das Bezirksamt Altona macht in einem Info-Schreiben deutlich, dass die Beschallung der „Sondernutzungsflächen“ im Außenbereich verboten bleibt – „keine Ausnahmen“. Nun meldet sich der Dehoga-Vize mit einem eindringlichen Appell zu Wort.

Ein Info-Schreiben des Bezirksamts Altona macht Hamburgs Gastronomen wütend: In sechs Punkten wird darauf erklärt, dass die „Sondernutzungsflächen“ im Außenbereich nicht beschallt werden dürfen – es gebe „auch während der WM keine Ausnahme“. Die Gastronomen sind empört: Bisher seien Übertragungen zu EM und WM immer toleriert worden.

Jens Stacklies (65), Hamburgs Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) hfr

Nach WM-Frust bei Hamburgs Gastronomen: Dehoga-Chef äußert sich

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Nun springt ihnen Jens Stacklies zur Seite. Der 65-Jährige ist selbst Gastronom und Hamburgs Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). „Wir sind eine freudlose Gesellschaft geworden, in der alles reglementiert wird. In unserer Branche wird ständig Frust erzeugt. Dabei brauchen wir positive Stimmung, wir müssen das Zwischenmenschliche fördern.“

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Die Gastronomen hätten die Hoffnung gehabt, durch die WM mehr Leute in die Restaurants zu locken: „Sie brauchen diese Umsätze. Die Branche leidet ohne Ende“, so Stacklies. „Die WM findet alle vier Jahre statt, Hamburg hat doch ohnehin nur maximal 30 warme Tage, an denen man draußen sitzen kann. Die Stadt hat die Möglichkeit, zu solchen Ereignissen die Vorgaben zu lockern. Und mal Fünfe gerade sein zu lassen.“

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Jens Stacklies: „Wir sind eine freudlose Gesellschaft geworden“

Urbanes Leben müsse neu definiert werden. „Wenn man sich für das Leben in der Stadt und in lebendigen Vierteln wie der Schanze entscheidet, gehören solche Zusammenkünfte dazu“, so Stacklies. „Natürlich immer mit Rücksichtnahme und dem nötigen Respekt vonseiten der Gastronomen.“

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Auch die CDU stört sich an dem WM-Guck-Verbot in der Außen-Gastronomie: „Während sich Millionen Menschen auf die Fußball-WM freuen, verschickt das Bezirksamt Altona eine Liste mit Verboten. Das ist das völlig falsche Signal und eine unterirdische Art der Kommunikation“, wettert Sven Hielscher, CDU-Fraktionsvorsitzender in Altona.

Restaurants, Cafés und Bars würden während großer Sportveranstaltungen wie der WM einen „wichtigen Beitrag zum öffentlichen Leben“ leisten. Der Ton gegenüber den Gastronomen sei unangemessen.

Der Vorschlag der Altonaer Christdemokraten: die Spiele mit angemessenem oder, wenn nötig, gar keinem Ton zu zeigen. „Wenn das Rücksichtnahmegebot eingehalten wird, fordern wir das Bezirksamt auf, Public Viewing zu dulden“, so Hielscher.