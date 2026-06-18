Keine Chance für Falschparker: Jetzt kommen die Kamerawagen!

Hamburg will Parksünder mit einem sogenannten „Scan Car“ kontrollieren. Jetzt steht fest, ab wann und in welchen Gebieten das Fahrzeug testweise unterwegs sein wird.

Jetzt können können die Schilder offiziell enthüllt werden! Ab dem 7. Juli wird in insgesamt zehn Hamburger Bewohnerparkzonen ein Testfahrzeug unterwegs sein, das Falschparker digital erfasst. „Wir schaffen die Zettelwirtschaft ab“, kündigt Grünen-Verkehrssenator Anjes Tjarks an. 560 Kilometer Parkpapier-Rollen könnten dadurch jährlich gespart werden. Wo wird das „Scan Car“ genau unterwegs sein?

Anfang der Woche erregten die neu installierten Schilder, unter anderem an der Kreuzung Ausschläger Weg/Eiffestraße in Borgfelde, die Aufmerksamkeit der Autofahrer: „Videokontrollzone Parken“ steht darauf in schwarzer Schrift auf weißem Grund, darunter das Piktogramm eines „Scan Cars“.

Auch Falschparker vor Feuerwehrausfahrten werden erkannt

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Wie bereits bekannt, sollen künftig Kamerawagen die Hamburger Anwohnerparkzonen kontrollieren. Bislang gibt es 62 solcher Zonen in Eimsbüttel, Hamburg-Nord, Hamburg-Mitte und Altona. Zunächst werden jedoch zehn Testzonen in den zwei Gebieten Harvestehude sowie Borgfelde/Hohenfelde/Uhlenhorst ausgewählt: Dort geht ab dem 7. Juli ein Testfahrzeug mit vier installierten Kameras auf Streife und gleicht die Kennzeichen abgestellter Autos mit den digital hinterlegten Bewohner- und Besucherparkausweisen ab. Aber auch Falschparker, zum Beispiel vor Feuerwehrausfahrten, werden erkannt.

So sieht das Testfahrzeug aus, das Falschparker in Hamburg kontrollieren soll. LBV

Bedeutet: Wer in diesen Zonen einen Bewohnerparkausweis beantragt, muss ihn künftig nicht mehr ausdrucken und hinter die Windschutzscheibe legen. Auch die Parkautomaten werden umgestellt: Statt einen Parkschein zu ziehen, sollen Autofahrer ihr Kennzeichen eingeben.

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In diesen Zonen wird künftig ein Kamerawagen unterwegs sein

- E304 Innocentiapark

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- E305 Isestraße

- E306 Klosterstern

- E307 Tennisstadion

- N109 Hofweg

- N110 Feenteich

- N111 Uhlenhorster Weg

- N112 Schwanenwik

- N113 Lübecker Straße und

- M111 Borgfelde.





In zwei Testgebieten, westlich und östlich der Alster, ist ab dem 7. Juli ein „Scan Car“ unterwegs. basemap.de/BKG/Datenquelle: GeoBasis-DE

Parkt jemand ohne Berechtigung, schaut anschließend ein Mitarbeiter des Landesbetriebs Verkehr (LBV) vorbei und bringt das Knöllchen an. „Denn es kann natürlich immer Ausnahmen geben, zum Beispiel eine Ärztin, die gerade ihr Auto im Notfall so geparkt hat. Die Entscheidung trifft am Ende immer noch ein Mensch“, erklärt Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Das Fahrzeug ist zudem nicht autonom unterwegs, sondern wird von einem LBV-Mitarbeiter gesteuert.

20 LBV-Mitarbeiter arbeiten ab jetzt im ausgewählten Testgebiet

Das Ziel sei nicht, mehr Einnahmen durch Bußgelder zu bekommen, betont der Politiker, sondern das Parken unbürokratischer zu machen. Zudem kämpfe der LBV wie viele Unternehmen mit Nachwuchsproblemen. 120 Mitarbeiter arbeiten dort derzeit im Parkraummanagement, 20 davon wurden jetzt extra für die Testgebiete abkommandiert.

Die Idee für solche „Scan Cars“ verfolgt die Behörde bereits seit 2022, immerhin sind solche Fahrzeuge in anderen europäischen Städten schon lange im Einsatz. Doch in Deutschland mussten dafür noch die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden. Ein großes Thema: der Datenschutz. Die gescannten Kennzeichen werden laut der Behörde sofort gelöscht, wenn ein gültiger Parkausweis vorliegt. Dafür wurde laut Tjarks „mit viel Arbeit und Mühe“ ein bundesweiter Regelsatz entwickelt, der ab dem 1. Juli in Kraft tritt.

Opposition befürchtete zuletzt Gängelung von Autofahrern

CDU-Politiker Philipp Heißner zeigte sich zuletzt skeptisch gegenüber dem Vorhaben: „Natürlich ist es richtig, Parkregeln auch durchzusetzen“, sagte er. „Dass SPD und Grüne Falschparkern härter zu Leibe rücken als Schwerverbrechern, ist aber geradezu abstrus.“ Gerade die Grünen hätten sich in der Vergangenheit gegen Kameraüberwachung an Kriminalitäts-Hotspots gewehrt.

Verkehrssenator Anjes Tjarks spricht wiederum von einem „Ende der Zettelwirtschaft beim Parken“. Verwaltungsabläufe würden effizienter und transparenter. „Mit dem digitalen Parkraummanagement reduzieren wir den Parksuchverkehr und entlasten die Anwohnerinnen und Anwohner von unnötigem Verkehr.“ Es handele sich um ein zwingendes Projekt der Staatsmodernisierung. Dabei würden 560 Kilometer Parkpapier-Rollen pro Jahr gespart.

Gleichzeitig können laut SPD-Politiker Ole Thorben Buschhüter die Kontrollkapazitäten gezielter eingesetzt werden. Ein „Scan-Car“ schafft etwa 1000 bis 1250 Scans pro Stunde, ein Mensch etwa 50.

Testbetrieb des „Scan Cars” läuft erstmal ein Jahr lang

Der Testbetrieb läuft erst einmal ein Jahr und soll, wenn alles gut läuft, anschließend auf weitere Bewohnerparkgebiete ausgeweitet werden. Die Parkautomaten sollen laut der LBV-Chefin Alexandra Lott währenddessen bereits im Jahr 2027 hamburgweit alle auf Kennzeichen-Eingabe umgestellt sein.

Wichtig: Alle, die in den benannten Bewohnerparkzonen wohnen, brauchen nichts aktiv machen. Besitzt man einen gültigen Bewohnerparkausweis, dann ist dieser in der Datenbank des LBV bereits hinterlegt.











