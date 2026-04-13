Kein Witz: Max Giesinger hat sich beim Kuhstreicheln einen Knochen gebrochen

Max Giesinger wollte nur eine Kuh streicheln – jetzt trägt er einen Verband und kann wochenlang keine Gitarre spielen. Was genau im Wellness-Urlaub schiefging.

Ein eigentlich harmloser Tierkontakt hat für Popsänger Max Giesinger („80 Millionen”) ein schmerzhaftes Nachspiel: Der 37-Jährige hat sich nach eigenen Angaben beim Versuch, eine Kuh zu streicheln, einen Finger gebrochen. „Ich wollte doch nur ’ne Kuh streicheln, Mann!”, sagte er in einem Instagram-Video. Zuvor hatten „Tag 24” und „Badische Neueste Nachrichten” (BNN) darüber berichtet.

Max Giesinger hat sich verletzt

Wie der Musiker in seinem Post berichtete, näherte er sich mit der Hand zwischen Futternapf und Metallstab der Kuh. Das Tier habe „das überhaupt nicht geil“ gefunden und den „massiven“ Kopf gehoben – Giesingers Hand sei dabei eingeklemmt worden. Das Ganze sei beim fünftägigen Wellness-Urlaub passiert.

Die Folge: ein gebrochener Finger und mehrere Wochen Zwangspause. „Ich kann jetzt keinen Sport machen und keine Gitarre spielen, sechs Wochen lang“, sagte der Sänger, der mit Verband an der rechten Hand zu sehen ist.

Fans reagieren mit Genesungswünschen

Den Vorfall nimmt der in Hamburg lebende Musiker aus der Nähe von Karlsruhe mit Humor. „Ich mochte die Kuh wohl mehr, als sie mich“, schrieb Giesinger zu seinem Beitrag. Zahlreiche Fans reagierten mit Genesungswünschen – und augenzwinkernden Kommentaren.

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Für seine Fans gibt es jedoch Entwarnung: In den kommenden Wochen stehen laut seiner Website keine Konzerte an. Erst Ende Mai ist ein Auftritt bei einem Benefiz-Open-Air in Hamburg geplant. Und bis dahin sei er wieder fit „wie’n Turnschuh“, so der Sänger. (dpa/mp)