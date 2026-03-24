Kein Witz: Fettes Brot machen jetzt „Fettes Brot“ – hier wird es verkauft

Mehr als 30 Jahre nach ihrer Gründung bringt die Hamburger Band Fettes Brot um Boris, Björn und Martin ein Produkt mit ihrem Namen heraus: ein echtes „Fettes Brot“. Das ist ab sofort in ausgewählten Filialen in Hamburg erhältlich.

Schon 1994 spielte die Band in dem Song „Definition von Fett“ ironisch mit ihrem Namen: „Fettes Brot? Was’n das für’n Name? Hört sich an wie irgendeine dumme Brotreklame.“ Nun wird daraus tatsächlich ein Produkt. Gemeinsam mit der Backshop Tiefkühl GmbH bringt das Trio ein Brot in ausgewählte Supermärkte in Hamburg und Umgebung.

Das „Fette Brot“ wiegt 800 Gramm. Laut Anbieter eignet es sich für verschiedene Zubereitungen: „Knobibrot, French Toast, Burger Bun, Sandwich Superslices, Arme Ritter, Bütterken, Hawaii“ – der Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt werden.

Das Brot ist ab sofort in zehn ausgewählten Edeka-Filialen in Hamburg erhältlich, darunter in der Langen Reihe, der Osterstraße und am Mühlenkamp. Eine vollständige Liste der Verkaufsstellen ist online abrufbar.

Fettes Brot: „Wir wollten dieses Brot schon lange“

Der Verkauf konzentriert sich zunächst auf Hamburg und die Umgebung, teilte das Unternehmen mit. Nach Herstellerangaben enthält das briocheartige Weizenbrot weniger Zucker als klassische Briocheprodukte.

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Die Band erklärte in einem Statement: „Wir wollten dieses Brot schon lange – als etwas, das bleibt.“ Ziel sei es gewesen, mehr als nur einen Gag zu produzieren.