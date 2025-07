Die Preise für Campingplätze sind schon seit der Corona-Zeit stark gestiegen. Angesichts leerer Kassen und steigender Kosten ziehen auch die Städte Konsequenzen. Ein beliebter Wohnmobil-Stellplatz direkt an der Elbe wird nun mehr als doppelt so viel kosten wie bisher. Das ist teurer als manche Plätze mitten in Hamburg. Allerdings gibt es jetzt auch am Hamburger Fischmarkt eine Einschränkung für Camper.