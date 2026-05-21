Warnstreik stoppt Einkaufsbummel: Verdi kämpft gegen „Dumpinglohn“

Fällt der Einkaufsbummel zum Start ins Wochenende aus? Verdi will am Freitag den Hamburger Einzel-, Versand- sowie Groß- und Außenhandel in Teilen lahmlegen. Die Gewerkschaft ruft Beschäftigte von Ikea, H&M, Primark, Zara, Metro, Sanacorp und Phoenix sowie des Stahlhandels zum gemeinsamen Warnstreik auf.

Hintergrund sind die Tarifangebote der Arbeitgeber. Im Einzel- und Versandhandel habe das Angebot des Handelsverbands Nord Empörung ausgelöst: Es liege in unteren Entgeltgruppen unter dem gesetzlichen Mindestlohn und insgesamt unter der Inflation. Auch das Angebot des Arbeitgeberverbands Groß- und Außenhandel bleibe weit darunter.

„Vor diesem Hintergrund werden wir Angebote, die Reallohnverlust bedeuten, nicht akzeptieren. Und erst recht keinen Dumpinglohn-Tarifvertrag, wie es sich die Einzelhandelsarbeitgeber vorstellen!“, sagt Heike Lattekamp, stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin.

Verdi: „Angebot der Arbeitgeber würde Armut verstärken“

Tatjana Carras, Beschäftigte bei H&M Logistik und Mitglied der Verdi-Tarifkommission, sagt: „Das Angebot der Arbeitgeber würde Armut und Altersarmut der überwiegend weiblichen Beschäftigten im Einzelhandel weiter verstärken, das machen wir auf keinen Fall mit!“

Die Gewerkschaft fordert im Einzel- und Versandhandel sieben Prozent mehr Geld, mindestens 225 Euro, sowie 14,90 Euro pro Stunde in unteren Entgeltgruppen. Azubis sollen 150 Euro mehr bekommen. Im Groß- und Außenhandel verlangt ver.di ebenfalls sieben Prozent mehr, mindestens 250 Euro, sowie 150 Euro mehr für Auszubildende.

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Der Handel zählt nach Angaben der Gewerkschaft zu den größten Wirtschaftsbereichen in Deutschland. Laut Destatis lag der Gesamtumsatz 2025 vorläufig bei rund 2,52 Billionen Euro. (tst)