In der Bezirksversammlung Altona ging es am Donnerstag hoch her. Fast alle Fraktionen – bis auf die AfD selbst – haben sich geschlossen für einen Rauswurf des AfD-Abgeordneten Robert Risch ausgesprochen. Risch hatte Ende September an einem neofaschistischen Treffen in Russland teilgenommen und war deswegen schon aus der Bürgerschaftsfraktion geflogen. Die Altonaer AfD denkt nicht daran, ihn auszuschließen – Risch selbst sieht sich als Opfer. Doch dahinter steckt noch etwas anderes.





