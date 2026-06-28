Kein Geld für Planten un Blomen: Droht ein Langeweile-Sommer?

Geld für Kulturveranstaltungen in Hamburgs Planten un Blomen ist knapp, in diesem Jahr sprang bereits der Bezirk ein. Doch es gibt schlechte Nachrichten.

Planten un Blomen ist Hamburgs bekannteste Grünfläche: ein angenehmer Platz zum Ausruhen, Flanieren und Eis essen, aber auch ein beliebter Ort für Kulturveranstaltungen. Für letztere muss der Bezirk Hamburg-Mitte in diesem Jahr bereits Geld bezuschussen – und wandte sich deshalb hilfesuchend an den Senat. Doch von dort gibt es jetzt eine Absage.

Ausgangspunkt war ein Antrag der Bezirks-Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP aus dem März. Dieser betraf das unveränderte Budget der Umweltbehörde von 182.000 Euro pro Jahr für Planten un Blomen. Wegen gestiegener Kosten für unter anderem Honorare und Technik hatte es bereits im vergangenen Jahr Einschnitte im Kultur-Programm gegeben.

Planten un Blomen: Bezirk sprang für kulturelle Angebote ein

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Ohne zusätzliche Mittel hätten in diesem Jahr weitere Kürzungen gedroht, unter anderem bei der Wasserlichtorgel, der Töpferstube und dem Teehaus im Japanischen Garten. Um das zu verhindern, stellte die Bezirkspolitik 18.100 Euro aus eigenen Mitteln bereit. So sollten auch Kinderprogramme und interkulturelle Veranstaltungen gesichert werden.





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Allerdings sei das eigentlich die Aufgabe der Umwelt- oder Kulturbehörde, machte die Bezirkspolitik klar. „Wir lassen nicht zu, dass das Kulturporgramm in Hamburgs Vorzeigepark schleichend kaputt gespart wird“, sagte Ernst Olcay Aydik von der SPD. Timo Fischer vom Koalitionspartner FDP betonte, dass Kulturangebote, wie die Wasserlichtorgel, eintrittsfrei und offen für alle bleiben müssten.

Kulturbehörde kann nicht mehr Geld für Planten un Blomen bereitstellen

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Aus der zuständigen Kulturbehörde von Senator Carsten Brosda (SPD) kommen jetzt allerdings schlechte Nachrichten: Man leiste mit der Förderung bereits einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt von Planten un Blomen, heißt es zunächst. Dazu zählten unter anderem das Kindermusikfest „laut und luise“ vom Verein „KinderKinder“ sowie das Jazzfestival „JazzOpen“ des Vereins „Jazzbüro“. Mehr Geld als bisher sei angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt Hamburg allerdings nicht möglich.

Die Umweltbehörde von Senatorin Katharina Fegebank (Grüne) betont, dass kulturelle Angebote nicht in ihrer Zuständigkeit lägen. Das Geld, dass sie bereitstellt, sei für die Pflege der Grünanlagen eingeplant. Man versuche aber, innerhalb der Fachbehördenlandschaft einen „anderen dauerhaften Finanzierungsweg für kulturelle Angebote zu erreichen“. Was das genau für ein Finanzierungsweg sein soll, bleibt allerdings offen.