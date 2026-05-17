Kaum Sonne, viele Schauer und Gewitter – aber es gibt auch eine gute Nachricht

Das Wetter in Norddeutschland bleibt auch in den nächsten Tagen wechselhaft und wird von Wolken, Regen und stellenweise von Gewittern dominiert. Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Es wird langsam wärmer.

Konstant sonniges Frühlingswetter lässt im Norden weiter auf sich warten. Der Sonntag startete zwar sonnig bei 12 Grad auf den Nordseeinseln, 18 Grad in Hamburg und 13 bis 19 Grad in Mecklenburg-Vorpommern, wie der Deutsche-Wetterdienst mitteilt. Später kommen in Schleswig-Holstein jedoch Wolken auf, die bei frischem Wind an der Nordsee auch zu Regen führen. Im Südosten bleibt es dagegen meist sonnig. Gegen Nachmittag kann es auch in Mecklenburg-Vorpommern zu einzelnen Schauern kommen.

In der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen im Norden auf 5 bis 10 Grad. Aber: Tagsüber wird es wärmer. Der Montag beginnt bewölkt bei 13 bis 21 Grad. Im Verlauf des Tages zieht schauerartiger Regen über Schleswig-Holstein und Westmecklenburg. Gegen Abend kommen vereinzelt Gewitter dazu.

Nass und grau: Wolken und vereinzelte Gewitter am Dienstag

In der Nacht zu Dienstag werden Tiefstwerte um die 4 bis 10 Grad erreicht. Während es in Mecklenburg-Vorpommern weiter stark bewölkt und regnerisch ist, klart es in Schleswig-Holstein zunächst auf, bevor es im Laufe der Nacht schließlich zur Nebelbildung kommen kann.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Baukrise spitzt sich zu: „Dann schaffen wir Verhältnisse wie in den 70ern“

Der Nebel wird am Dienstag wieder von Wolken und vereinzelten Gewittern abgelöst. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sieht der Tag ähnlich nass-grau aus. Nachts fallen die Temperaturen von 14 bis 20 Grad am Tag auf 7 bis 11 Grad. Erneut kommt es zu Wolken, Regen und in Schleswig-Holstein stellenweise zu Nebel. Auch am Mittwoch bleibt das Wetter gleich regnerisch und gewittrig. Die Temperaturen klettern tagsüber an die 3 Grad höher zum Vortag. (dpa/mp)