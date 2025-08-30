Seit ein paar Wochen hat Lukas Lampe jeden Tag seinen persönlichen „Mambo“-Moment: „Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden“ heißt es in dem Song von Herbert Grönemeyer – und Lampe geht's genauso. Denn aufgrund einer großen Fernwärme-Baustelle vor seiner Tür ist es in der ohnehin schon angespannten Anwohnerparkzone teilweise aussichtslos, einen Stellplatz zu finden. Zu allem Überfluss bekam Lampe nun auch noch ein Verwarngeld. Was sagt die Behörde?







