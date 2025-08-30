mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Lukas Lampe kann wegen der großen Baustelle in seiner Straße oft keinen Parkplatz mehr finden.

Lukas Lampe kann wegen der großen Baustelle in seiner Straße oft keinen Parkplatz mehr finden. Foto: Florian Quandt

  • Hoheluft-Ost

paidAnwohner organisieren mit Trick mehr Parkplätze – dann kam der Bußgeldbescheid

kommentar icon
arrow down

Seit ein paar Wochen hat Lukas Lampe jeden Tag seinen persönlichen „Mambo“-Moment: „Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden“ heißt es in dem Song von Herbert Grönemeyer – und Lampe geht's genauso. Denn aufgrund einer großen Fernwärme-Baustelle vor seiner Tür ist es in der ohnehin schon angespannten Anwohnerparkzone teilweise aussichtslos, einen Stellplatz zu finden. Zu allem Überfluss bekam Lampe nun auch noch ein Verwarngeld. Was sagt die Behörde?



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test