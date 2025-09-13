mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der „Katzentempel“ in der HafenCity hat bald wieder geöffnet.

Der „Katzentempel“ in der HafenCity hat bald wieder geöffnet. Foto: imago/APress

  • HafenCity

paidKatzencafé in der HafenCity eröffnet wieder – mit einer Regel-Änderung

kommentar icon
arrow down

Acht Monate lang standen Katzen-Fans vor verschlossenen Türen: Der „Katzentempel“ in der HafenCity war seit Dezember geschlossen. Die Franchisenehmerin des Cafés hatte Insolvenz angemeldet. Doch ab dem 15. September wird hier wieder gegessen, miaut und geschnurrt. Die MOPO hat mit dem neuen Betreiber gesprochen – über die frisch eingezogenen Miezen, die Speisekarte, Umbauarbeiten und eine Regel-Änderung, die vor allem Familien freuen wird.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test