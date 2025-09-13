Acht Monate lang standen Katzen-Fans vor verschlossenen Türen: Der „Katzentempel“ in der HafenCity war seit Dezember geschlossen. Die Franchisenehmerin des Cafés hatte Insolvenz angemeldet. Doch ab dem 15. September wird hier wieder gegessen, miaut und geschnurrt. Die MOPO hat mit dem neuen Betreiber gesprochen – über die frisch eingezogenen Miezen, die Speisekarte, Umbauarbeiten und eine Regel-Änderung, die vor allem Familien freuen wird.





