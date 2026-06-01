„Katastrophale Entwicklung“: So sieht die Lebenserwartung in Hamburg aus

Ältere Menschen in Hamburg leben im Schnitt drei Monate weniger. Die Linke sieht eine „katastrophale Entwicklung“ – und sich in der Rentendebatte bestätigt.

Die Lebenserwartung älterer Hamburger ist im Zehnjahresvergleich leicht gesunken. 65 Jahre alte Hamburger leben der jüngsten Prognose nach im Schnitt noch rund 17 Jahre und sieben Monate, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine ältere Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, die die Fraktion nun für Hamburg ausgewertet hat. Hamburgerinnen verbleiben im Schnitt rund 20 Jahre und neun Monate.

Im Zehnjahresvergleich ist die sogenannte fernere Lebenserwartung der Hamburger und Hamburgerinnen damit leicht um ungefähr drei Monate gefallen. Der jüngste Beobachtungszeitraum (2022 bis 2024) hat sich allerdings mit der Corona-Pandemie überschnitten, während der die Lebenserwartung sank. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. In manchen Bundesländern ist die Lebenserwartung im Zehnjahresvergleich leicht gestiegen.

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Gründe der unterschiedlichen Entwicklungen gehen aus der Antwort der Bundesregierung nicht hervor. Die Regierung geht auf Grundlage der Daten des Statistischen Bundesamts davon aus, dass die Lebenserwartung in den nächsten Jahren allgemein steigen wird.

Linke-Abgeordnete Özdemir: „Katastrophale Entwicklung“

Die Hamburger Bundestagsabgeordnete Cansu Özdemir (Linke) sagte zu den Zahlen: „Während die Lebenserwartung in einigen Bundesländern steigt, sieht es bei uns in Hamburg deutlich schlechter aus.“ Özdemir bewertete den Rückgang in Hamburg als stark. „Das ist eine katastrophale Entwicklung.“ Gegen diese müssten dringend Maßnahmen ergriffen werden.

Wer in Deutschland 1964 oder später geboren worden ist, kann mit 67 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Die Bundesregierung plant eine Rentenreform. Diskutiert wird unter anderem, das sogenannte Renteneintrittsalter anzuheben. Die Linke ist gegen eine Anhebung dieses und deshalb auch gegen eine Kopplung der Grenze an die Lebenserwartung. (dpa)